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12 жовтня 2020, понеділок, 16:32 11
Фінанси 2020-10-12T18:30:03+03:00
Українські Новини
Після підвищення гривня почала знижуватися в ціні. Офіційний курс нацвалюти на 13-14 жовтня

Після підвищення гривня почала знижуватися в ціні. Офіційний курс нацвалюти на 13-14 жовтня

Елена Новикова
НБУ, Курс валют, курс гривні, Гривня
Курс гривні 13-14 жовтня
Курс гривні 13-14 жовтня

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13-14 жовтня, на 3,83 коп. до 28,2481 UAH / USD, в той час, як в обмінних пунктах київських банків після вихідних долар і євро почали дорожчати.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12 жовтня, на 7,38 коп. до 28,2098 UAH / USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,8115
1 долар США 28,2481
1 швейцарський франк 31,0333
10 ієн 2,6793
10 російських рублів 3,6701
1 євро 33,3398

Як повідомляли Українські Новини, в понеділок, 12 жовтня, курс продажу долара для платіжних карт знизився в порівнянні з 9 жовтня на 0,02 коп. до 28,3884 UAH / USD, курс купівлі знизився на 0,88 коп. до 28,0522 UAH / USD.

Крім того, старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб заявив, що вже через тиждень американська валюта може коштувати близько 28,1 грн / $ (11 жовтня долар коштує 28,3 грн / $).

Раніше повідомлялося про те, що експерти дали прогноз курсу долара на 2021 рік.

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