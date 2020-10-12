Після підвищення гривня почала знижуватися в ціні. Офіційний курс нацвалюти на 13-14 жовтня

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13-14 жовтня, на 3,83 коп. до 28,2481 UAH / USD, в той час, як в обмінних пунктах київських банків після вихідних долар і євро почали дорожчати.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12 жовтня, на 7,38 коп. до 28,2098 UAH / USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,8115 1 долар США 28,2481 1 швейцарський франк 31,0333 10 ієн 2,6793 10 російських рублів 3,6701 1 євро 33,3398

Як повідомляли Українські Новини, в понеділок, 12 жовтня, курс продажу долара для платіжних карт знизився в порівнянні з 9 жовтня на 0,02 коп. до 28,3884 UAH / USD, курс купівлі знизився на 0,88 коп. до 28,0522 UAH / USD.

Крім того, старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб заявив, що вже через тиждень американська валюта може коштувати близько 28,1 грн / $ (11 жовтня долар коштує 28,3 грн / $).

Раніше повідомлялося про те, що експерти дали прогноз курсу долара на 2021 рік.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини