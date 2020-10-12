Курс гривні на міжбанку після вихідних продовжив знижуватися

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку в понеділок знизився на 6 коп. до 28,30 UAH/USD після зниження в п'ятницю на 1 коп.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 28,22-28,24 UAH/USD, потім котирування виросли до 28,24-28,27 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 28,29-28,31 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 19,20% з 23,74 UAH/USD до 28,30 UAH/USD.

У 2019 курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13-14 жовтня, на 3,83 коп. до 28,2481 UAH /USD.

Раніше повідомлялося про те, що в понеділок, 12 жовтня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився в порівнянні з 9 жовтня на 1,88 коп. до 28,3758 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 0,24 коп. до 28,1258 UAH/USD.

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