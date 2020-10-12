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12 жовтня 2020, понеділок, 17:47 6
Фінанси 2020-10-12T18:30:01+03:00
Українські Новини
Курс гривні на міжбанку після вихідних продовжив знижуватися

Курс гривні на міжбанку після вихідних продовжив знижуватися

Елена Новикова
курс гривні, Міжбанк, Гривня, Міжбанківський валютний ринок, курс гривні на міжбанку
Гривня. Фото: НБУ
Гривня. Фото: НБУ

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку в понеділок знизився на 6 коп. до 28,30 UAH/USD після зниження в п'ятницю на 1 коп.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 28,22-28,24 UAH/USD, потім котирування виросли до 28,24-28,27 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 28,29-28,31 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 19,20% з 23,74 UAH/USD до 28,30 UAH/USD.

У 2019 курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13-14 жовтня, на 3,83 коп. до 28,2481 UAH /USD.

Раніше повідомлялося про те, що в понеділок, 12 жовтня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився в порівнянні з 9 жовтня на 1,88 коп. до 28,3758 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 0,24 коп. до 28,1258 UAH/USD.

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