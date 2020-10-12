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12 жовтня 2020, понеділок, 19:20 7
Силові структури 2020-10-12T20:15:02+03:00
Українські Новини
Платні камери в СІЗО заповнені постійно, — Мін'юст

Платні камери в СІЗО заповнені постійно, — Мін'юст

Константин Долгий
Міністерство юстиції, платні камери, Валерія Коломієць
Валерія Коломієць. Фото: Facebook / Valeria Kolomiets
Валерія Коломієць. Фото: Facebook / Valeria Kolomiets

Заступник міністра Валерія Коломієць заявила, що платні камери в українських СІЗО постійно заповнені, тоді як Міністерство юстиції України запустило пілотний проєкт реєстру засуджених.

Про це Коломієць повідомила в інтерв'ю Українським Новинам.

Вона зазначила, що в СІЗО завжди існувала корупція, в тому числі за поліпшення умов проживання в камерах.

"Де-факто, ми її легалізували і пустили ці гроші для того, щоб покращувати умови для інших людей, які опинилися в такій ситуації. Моя колега, заступник міністра Олена Висоцька, розповідала, що камери не те що користуються популярністю, вони всі заповнені постійно", — сказала Коломієць.

Як повідомляли Українські Новини, Коломієць назвала тортури і порушення прав на медичне лікування найпоширенішими проблемами, з якими стикаються українські засуджені.

Також повідомлялося, що раніше міністр Денис Малюська заявив, що тільки 20% пенітенціарної системи України не залучена в корупцію.

Крім того, в Мін'юсті не бояться провалу проєкту розпродажу невикористовуваних і законсервованих в'язниць через систему ProZorro.

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