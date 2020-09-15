підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
15 вересня 2020, вівторок, 19:52 11
Кабмін 2020-09-15T21:30:02+03:00
Українські Новини
Малюська вважає, що 80% пенітенціарної системи залучено в корупцію

Малюська вважає, що 80% пенітенціарної системи залучено в корупцію

Александр Савич
Корупція, Пенітенціарна служба, Денис Малюська
Денис Малюська. Фото: Facebook/Министерство юстиции
Денис Малюська. Фото: Facebook/Министерство юстиции

в той час як депутат Верховної Ради Олесандр Юрченко вирішив вийти з фракції "Слуги народу" через розслідування його можливої причетності до корупції, міністр юстиції Денис Малюська вважає, що 80% пенітенціарної системи залучено в корупцію.

Про це малюська заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", передають Українські Новини.

"Зараз на відсотків 80, якщо ми говоримо про залучення в хоч якусь корупцію. Тут вже немає різниці між білим і чорним. Тут сіре, сіріше і ще сіріше ... Це те, що зараз можна говорити про великий частини пенітенціарної системи" , - сказав Малюська.

Раніше Мін'юст заявив, що на проведення пенітенціарної реформи необхідно 20 млрд гривень.

Як повідомляли Українські новини, у серпні Міністерство юстиції почало розпродаж в'язниць , так як на даний момент 27 в'язниць в Україні знаходяться в "замороженому" стані - вони не використовуються, при цьому на їх утримання і охорону витрачаються гроші з державного бюджету.

Також в травні Офіс генпрокурора виявив масштабні розкрадання держмайна пенітенціарних установ .

Більше новин про: Корупція Пенітенціарна служба Денис Малюська

Верховна Рада офіційно не визнала результати виборів в Білорусі
У справі "вагнерівців" відкрили три кримінальні провадження, - Венедіктова
Новини
Вступна кампанія-2020: МОН опублікувало список найпопулярніших професій серед вступників до ПТУ 21:08
Останні теплі дні. Синоптики показали, як зміниться погода до кінця тижня 21:00 Інфографіка
Дистанційне навчання ввели в більш ніж 120 навчальних закладах Чернігівської області 20:57
Помічника депутата Юрченка заарештували 20:38
Захворюваність на ВІЛ знижується. За місяць зафіксовано 1,3 тис. нових випадків 20:33
більше новин
Коломойский рветься заробляти на аукціонах "Енергоатому" по аналогічній схемі, як в "Центренерго" — Популях Популях 16:53
В Київській організації "ЄС" повідомили, що виключили зі списків виявлених "людей Федорука" 20:18
Незважаючи на коронакризу, іноземні інвестори зберігають інтерес до ОВДП, — ICU 16:22
В умовах карантину мобільні оператори змушені піти на перегляд тарифів, - ЗМІ 13:03
У 2019 Україна втратила 4,7 мільярда гривень через контрабанду сигарет, в 2020 збиток продовжує зростати, - ЗМІ 10:29
більше новин
В Україні з січня можуть встановити прожитковий мінімум 2,2 тис. гривень, мінімальну зарплату - 6 тис. гривень 10:38
Кабмін затвердив проєкт держбюджету-2021, – представник Кабміну в Раді Мокан 10:29
Кабмін пропонує Раді прийняти держбюджет-2021 з дефіцитом в 270 млрд гривень 13:43
Дітей не брати, голосувати своєю ручкою: Кабмін затвердив "коронавірусні" правила на місцевих виборах 15:47
Долар пробив позначку в 28 гривень. Офіційний курс на вівторок 16:16
більше новин
НС під Києвом: в Чабанах прорвало газопровід, який постачає газ до Європи
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok