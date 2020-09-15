в той час як депутат Верховної Ради Олесандр Юрченко вирішив вийти з фракції "Слуги народу" через розслідування його можливої причетності до корупції, м іністр юстиції Денис Малюська вважає, що 80% пенітенціарної системи залучено в корупцію. іністр юстиції Денис Малюська вважає, що 80% пенітенціарної системи залучено в корупцію.

Про це малюська заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", передають Українські Новини.

"Зараз на відсотків 80, якщо ми говоримо про залучення в хоч якусь корупцію. Тут вже немає різниці між білим і чорним. Тут сіре, сіріше і ще сіріше ... Це те, що зараз можна говорити про великий частини пенітенціарної системи" , - сказав Малюська.

Раніше Мін'юст заявив, що на проведення пенітенціарної реформи необхідно 20 млрд гривень.

Як повідомляли Українські новини, у серпні Міністерство юстиції почало розпродаж в'язниць , так як на даний момент 27 в'язниць в Україні знаходяться в "замороженому" стані - вони не використовуються, при цьому на їх утримання і охорону витрачаються гроші з державного бюджету.

Також в травні Офіс генпрокурора виявив масштабні розкрадання держмайна пенітенціарних установ .

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини