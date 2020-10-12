Мін'юст запустив пілотний проєкт реєстру засуджених

Заступник міністра Валерія Коломієць заявила, що Мін'юст запустив проєкт реєстру засуджених у той час, як в Міністерстві юстиції України виступили за створення непублічного списку люструвати чиновників. Про це вона повідомила в інтерв'ю Українським Новинам. "Зараз ми ввели таке поняття, як реєстр засуджених. Він пілотно вже працює в декількох колоніях. І сенс в тому, щоб ввести його в усі в'язниці, тому що це єдиний спосіб порахувати всіх", - сказала вона. Коломієць зазначила, що зараз в Україні приблизно 60 тис. ув'язнених. "60 тис. - абсолютно нормальне число на таку кількість населення, як в Україні", - додала вона. Як повідомляли Українськi Новини, раніше Коломієць заявила, що в міністерстві не бояться провалу проєкту з продажу невикористовуваних або законсервованих в'язниць через систему ProZorro. Також повідомлялося, що перша партія виставляється на аукціон в'язниць буде складатися з майже 30 виправних установ по всій території України. Крім того, міністр юстиції Малюська заявив, що хоче, щоб гроші з продажу в'язниць не йшли до державного бюджету, а були спрямовані на поліпшення використовуваних виправних установ.