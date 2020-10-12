Катування та порушення прав на медичне лікування - найбільш поширені проблеми у в'зницях

Заступник міністра юстиції Валерія Коломієць заявила, що тортури і порушення прав на безперервне медичне лікування продовжують залишатися поширеними проблемами українських виправних установ після того, як повідомила про запуск в Україні реєстру засуджених

Про це Коломієць повідомила в інтерв'ю Українським Новинам.

"Найбільш поширена історія в тюрмах - це тортури і порушення прав на безперервне медичне лікування. Взагалі, медицина в пенітенціарці - це окрема і складна історія. Я розумію, що там погані умови і не найкраще харчування", - сказала вона.

Коломієць зазначила, що положення в тюрмах після призначення міністром юстиції Дениса Малюська кардинально не змінилося.

"І від того, що прийшов Денис Малюська зі своєю командою рік тому воно кардинально не змінилося, тому що, вибачте, але у міністра на одну в'язницю 40 тис. гривень на капітальне будівництво і ремонт на рік. Реалізація нашого бажання швидко і різко все змінити не завжди залежить від нас. Єдине - що Денис Малюська придумав більш креативні способи, як все ж гроші залучати, в тому числі через продаж в'язниць", - додала вона.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше Коломієць заявила, що в міністерстві не бояться провалу проєкту з продажу невикористовуваних або законсервованих в'язниць через систему ProZorro.

Крім того, міністр юстиції Малюська заявив, що хоче, щоб гроші з продажу в'язниць не йшли до державного бюджету, а були спрямовані на поліпшення використовуваних виправних установ.

Також повідомлялося, що перша партія виставляється на аукціон в'язниць буде складатися з майже 30 виправних установ по всій території України.

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