Мін'юст не боїться провалу проєкту про розпродаж в'язниць, - Коломієць

Міністерство юстиції не боїться провалу проєкту про розпродаж в'язниць. Про це заступник міністра юстиції Валерія Коломієць повідомила в інтерв'ю Українським Новинам.

"Дивіться, за останні роки дуже багато скандалів із забудовами. Ось, наприклад, у Львові в'язниця недалеко від центру, поруч з величезним ринком «Шувар». Забудовники ще й будуть проситися, щоб взагалі мати можливість купити це майно. Тому з цього приводу (провалу проєкту) ми однозначно не боїмося. Там швидше люди будуть хвилюватися, як би їм виграти торги в Prozorro ", - сказала вона.

При цьому Коломієць впевнена, що поки рано говорити про результати.

"Ми заявили про свої наміри, але для того, щоб вони мали сенс, нам потрібно внести зміни в закони. Тому що зараз, якщо ми щось продаємо, гроші йдуть в загальний бюджет. нам не шкода для загального бюджету, але питання в тому, для чого тоді пенітенціарній системі позбавлятися від майна. Потім у нас в'язниці знову голі, брудні, холодні. Нам потрібно хоч частинку забирати на баланс пенітенціарної системи для того, щоб банально робити ремонти ", - зазначила вона.

Також вона читає, що подібний проєкт розпродажі закладів позбавлення волі провалився у 2014 році, бо не були внесені зміни в закон.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Міністерстві юстиції заявили, що першим на аукціон буде виставлено Ірпінський виправний центр (№ 132), який знаходиться в Київській області.

Також повідомлялося, що раніше міністр юстиції Малюська анонсував запуск подарункових сертифікатів для українських чиновників на користування платними камерами в слідчих ізоляторах.

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