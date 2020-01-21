Міністр Малюська хоче продати в'язниці так, щоб доходи не потрапили до бюджету

Глава Міністерства юстиції України Денис Малюська, який у грудні нарахував собі премій на 12 окладів, заявив, що Мін'юст збирається почати розпродаж українських в'язниць. Про це міністр повідомив в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

Так, Малюська заявив, що в Україні більше в'язниць, ніж потрібно.

За його словами, кошти від розпродажу в'язниць планується витратити на поліпшення інфраструктури.

"Враховуючи те, що у нас більше в'язниць, ніж нам поки потрібно, ми цілком можемо почати розпродаж в'язниць. Якщо ми домовимося про механізм, щоб ці кошти не йшли в загальний фонд бюджету, а якимось чином акумулювалися, щоб частина хоч можна було б витратити на поліпшення інфраструктури", - заявив Малюська.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні збираються закрити близько третини тюрьм і побудувати нові - як у Норвегії. За даними Мін'юсту, зараз в Україні більше ста в'язниць. Третина з них планується закрити і продати земельні ділянки, а вирученими коштами покрити базові витрати для будівництва нових закладів.

Раніше Мін'юст виступав за створення коворкінгу для молоді замість Лук'янівського СІЗО.