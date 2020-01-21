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21 січня 2020, вівторок, 12:30 28
Кабмін 2020-01-21T16:15:03+02:00
Українські Новини
Міністр Малюська хоче продати в'язниці так, щоб доходи не потрапили до бюджету

Міністр Малюська хоче продати в'язниці так, щоб доходи не потрапили до бюджету

Анна Рудык
в'язниці, закриття в'язниць, Денис Малюська, Мін'юст України

Глава Міністерства юстиції України Денис Малюська, який у грудні нарахував собі премій на 12 окладів, заявив, що Мін'юст збирається почати розпродаж українських в'язниць. Про це міністр повідомив в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

Так, Малюська заявив, що в Україні більше в'язниць, ніж потрібно.

За його словами, кошти від розпродажу в'язниць планується витратити на поліпшення інфраструктури.

"Враховуючи те, що у нас більше в'язниць, ніж нам поки потрібно, ми цілком можемо почати розпродаж в'язниць. Якщо ми домовимося про механізм, щоб ці кошти не йшли в загальний фонд бюджету, а якимось чином акумулювалися, щоб частина хоч можна було б витратити на поліпшення інфраструктури", - заявив Малюська.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні збираються закрити близько третини тюрьм і побудувати нові - як у Норвегії. За даними Мін'юсту, зараз в Україні більше ста в'язниць. Третина з них планується закрити і продати земельні ділянки, а вирученими коштами покрити базові витрати для будівництва нових закладів.

Раніше Мін'юст виступав за створення коворкінгу для молоді замість Лук'янівського СІЗО.

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