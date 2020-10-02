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02 жовтня 2020, пʼятниця, 17:29 5
Кабмін 2020-10-02T18:00:01+03:00
Українські Новини
Майже 30 в'язниць продадуть через сервіс ProZorro, - Мін'юст

Майже 30 в'язниць продадуть через сервіс ProZorro, - Мін'юст

Константин Долгий
Prozorro, Мін'юст, в'язниці
Тюрма. Фото: Українське Фото
Тюрма. Фото: Українське Фото

Міністерство юстиції України оголосило про продаж першої партії законсервованих в'язниць, які давно не використовувалися. Вони будуть продані найближчим часом за допомогою відкритих аукціонів через систему ProZorro.

Як передають Українські Новини, відповідну заяву зробила заступник міністра юстиції Олена Висоцька в ефірі телеканалу "Дім".

"Так, у нас є законсервовані установи. Їх 27, абсолютно чіткий перелік. Вони не використовуються нашою системою останні два роки. Ми з ним почали", - сказала Висоцька.

За її словами, йдеться про об'єкти в Ірпені, Львові, Одесі та інших містах. У міністерстві вважають, що дані установи можуть представляти інтерес для інвесторів.

Висоцька розповіла, що Мін'юст у співпраці з Фондом державного майна зібрав повний пакет необхідних для продажу в'язниць документів. Вони були передані до фонду, який, своєю чергою, організовує прозорі торги в системі ProZorro.

Як повідомляли Українські Новини, в січні 2020 року голова Мін'юсту Денис Малюська заявив, що міністерство має намір почати продаж в'язниць і інших виправних установ, а гроші, виручені з продажу, направити в бюджет.

Також повідомлялося, що в міністерстві назвали виправну установу, яка піде на продаж першим.

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