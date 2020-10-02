Майже 30 в'язниць продадуть через сервіс ProZorro, - Мін'юст

Міністерство юстиції України оголосило про продаж першої партії законсервованих в'язниць , які давно не використовувалися. Вони будуть продані найближчим часом за допомогою відкритих аукціонів через систему ProZorro.

Як передають Українські Новини, відповідну заяву зробила заступник міністра юстиції Олена Висоцька в ефірі телеканалу "Дім".

"Так, у нас є законсервовані установи. Їх 27, абсолютно чіткий перелік. Вони не використовуються нашою системою останні два роки. Ми з ним почали", - сказала Висоцька.

За її словами, йдеться про об'єкти в Ірпені, Львові, Одесі та інших містах. У міністерстві вважають, що дані установи можуть представляти інтерес для інвесторів.

Висоцька розповіла, що Мін'юст у співпраці з Фондом державного майна зібрав повний пакет необхідних для продажу в'язниць документів. Вони були передані до фонду, який, своєю чергою, організовує прозорі торги в системі ProZorro.

Як повідомляли Українські Новини, в січні 2020 року голова Мін'юсту Денис Малюська заявив, що міністерство має намір почати продаж в'язниць і інших виправних установ, а гроші, виручені з продажу, направити в бюджет.

Також повідомлялося, що в міністерстві назвали виправну установу, яка піде на продаж першим.

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