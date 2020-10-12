З 2014 року про люстрацію говорять на засіданнях Верховної Ради і Кабінету Міністрів, нарадах Президента і міжнародних зустрічах, ця тема не зникає з ефірів телеканалів. У 2014 році був прийнятий закон "Про очищення влади" або просто – закон про люстрацію. Ним вводилася заборона на заняття певних посад особам, які за президентство Віктора Януковича більше року займали державні посади, а також працювали на КПРС. На сьогодні в списку люстрованих чиновників знаходяться 850 осіб, але скільки ще людей можуть потрапити в цей список і скількох можуть звідти виключити не може сказати ніхто. У той же час закон був розкритикований Венеціанською комісією, яка дала свої зауваження, але Україна досі не імплементувала їх в закон, хоча має такі зобов'язання перед Радою Європи. ЄСПЛ визнав, що люстрація порушила права звільнених чиновників і вони масово починають подавати позови, вимагаючи поновлення на посаді або компенсації. Але в останній час ця тема зникла з суспільної уваги.

"Українські новини" поговорили із заступником міністра юстиції Валерією Коломієць про актуальні проблеми люстрації, законопроект, розроблений Мін'юстом, розпродаж в'язниць, ВІП-камери в СІЗО, відносини з Михайлом Саакашвілі та багато іншого.

Європейський суд з прав людини визнав, що звільнення в Україні державних службовців на підставі закону "Про очищення влади" порушило права звільнених чиновників. Чи готові до такого, що Конституційний суд України визнає його неконституційним? Які будуть ваші дії?

Ми готові вже давно. Не секрет, що у нас був розроблений законопроект, який вносить відповідні зміни до закону "Про очищення влади" ще кілька місяців тому назад. Ми якраз розробляли цей законопроект на основі рішення Європейського суду з прав людини і висновків Венеціанської комісії. Він, на жаль, на сьогодні не отримав політичної підтримки. Тому на засідання Кабінету Міністрів України він досі не винесений. Але ми повністю готові, у нас є чітке бачення, як можна вирішити цю ситуацію без порушення ідеалів Революції Гідності.

Яке вирішення ви пропонуєте?

На сьогодні в Міністерстві юстиції є управління, робота якого зводиться до ведення реєстру осіб, які підпадають під люстрацію, а також надання інформації на запити та звернення з даного приводу. Насправді ж, люстраційну перевірку ведуть ті органи, які приймають людину на роботу. Ми пропонуємо створити незалежну від Мін’юсту і будь-якого іншого центрального органу влади Комісію, в яку мають входити 3 особи, рекомендовані КМУ, і в тому числі 3-оє представників громадськості, які будуть визначені на основі повністю відкритого відбору. Комісія має проводити перевірку, вести реєстр і переглядати справи конкретних осіб, які в ньому опинилися. Адже усім чудово відомо, що деякі внесені в реєстр чиновники потрапили туди через те, що обіймали певні посади, а не через те, що взаємодіяли з владою Президента Віктора Януковича і намагалися захопити владу. Європейський суд чітко вказав, і Венеціанська комісія підтвердила, що має бути індивідуальний підхід. Питання не в тому, що людина обіймала посаду, а в тому, чи допомагала вона якимось чином узурпувати владу. Ми у своєму законопроекті залишаємо фразу, що люстрації мають піддаватись саме ті люди, які допомагали узурпувувати владу Януковичу.

В тому числі Комісія має розглядати скарги тих осіб, які хочуть потрапити на певну посаду і розуміють, що можуть потрапити до списку люстрованих, або вони знаються, що є там і хочуть бути з нього виключеними. В чому історія: в реєстрі до тисячі осіб – це ті, хто проходили перевірку свого часу, адже хотіли обіймати певні посади. А тепер давайте порахуємо людей, які були звільнені, самі звільнилися чи за іншими причинами не обіймали жодних посад на той момент, і після 2015 року не прагнули цього. З огляду на те, як був прописаний закон, технолог, який займається сільським господарством у Львівській області може підпадати під люстрацію. Логічно, є дуже багато людей, яких немає в реєстрі виключно тому, що вони розуміють, що не зможуть через закон обіймати ту чи іншу посаду, і не прагнули це зробити. Тому цифру в реєстрі треба множити приблизно на 4-5. Тобто де-факто людей, які не проходили саму перевірку, може бути і 5 тис., і більше.

Фактично, той механізм, який ми пропонуємо, це не відповідь на питання, яким чином виключити з Реєстру ті залишки чиновників, котрі там залишилися. Це більше механізм для тих, хто навіть не намагався обіймати державні посади через те, що формально підпадає під дію цього закону, не оскаржував свого звільнення, а тепер хоче бути виключеним чи не бути включеним до Реєстру, і мати можливість зробити це у позасудовому порядку.

Наприклад, якби людина захотіла обіймати якусь посаду, вона могла б звернутися до цієї Комісії для проведення так званої люстраційної перевірки. Комісія мала б дослідити, чи дійсно ця людина взаємодіяла з владою Віктора Федоровича Януковича, чи узурпувала владу чи ні. Так, Комісія – це тимчасовий орган (повноваження одного члена Комісії тривають 3 роки), але на скільки тимчасовий у майбутньому, я сказати не можу. У нас обмеження (обіймати посади) ввели на 10 років, тобто більша частина цього строку вже пройшла. Питання на майбутнє, чи буде це переглядатися, чи ні – як, до прикладу, це відбувається в Німеччині.

На сьогоднішній момент люстрація – це дорого, тому що такі люди де-факто поновлюються через суди. З 2015 року кожен люстрований може отримати від 1 млн до 2 млн гривень заробітної плати. І зараз майже ніхто в Європейський суд не йде, бо й українські суди їх поновлюють. В Європейському ж суді близько 150 скарг, а одна скарга – це близько 7 тис. євро з держаного бюджету. Далі помножте самі. А ми прекрасно розуміємо, що з цим законопроектом буде легше, бо там навіть виведена сума, яка може бути виплачена люстрованим чиновникам.

Про яку суму виплат йде мова?

Не більше 200-от неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або не більше різниці середнього заробітку на посаді і доходу особи за весь час вимушеного прогулу, що може зекономити значний обсяг бюджетних коштів.

Чи узгоджуєте ви текст законопроекту з Венеціанською комісією?

На момент, коли ми його розробляли, не погоджували і, чесно кажучи, не бачу в цьому особливої потреби, оскільки ми повністю враховували рекомендації європейських партнерів.

Ми вже відправляли законопроект на погодження з органами центральної влади, на Кабміні він вже був, але нам його відправили назад. Так, політичної підтримки і на сьогоднішній день немає. Тобто відповідна процедура була пройдена, і Міністерство фінансів нас змусило навіть прорахувати, скільки буде коштувати створення цього органу (Комісії), тому, якщо щось зміниться, ми будемо готові внести законопроект з усією математикою.

Скільки буде коштуватиме створення Комісії?

Можу сказати чесно, що створення цього органу буде не набагато дешевше, ніж виплата самим люстрованим особам. Проблема не тільки в грошах, наші зобов’язання полягають в тому, аби імплементувати найкращі європейські і світові практики в наше законодавство. Ми порахували, що для функціонування Комісії їй необхідний штат до 50 людей.

Хто має входити до складу Комісії?

Члени Комісії, які будуть представляти громадянське суспільство, мають бути обрані через абсолютно відкритий конкурс, як відбирають членів Ради громадського контролю при НАБУ. Їхня оплата праці може покриватися не лише за рахунок фонду оплати праці, а й за рахунок міжнародної технічної допомоги. Це мають бути повністю незаангажовані люди. Також половина Комісії буде рекомендована КМУ.

Чи планується прибрати реєстр люстрованих осіб? Чи зробити його не публічним?

Вилучення Реєстру з публічного доступу – це одна з рекомендацій наших європейських партнерів, і це навіть було прописано в рішенні Європейського суду "Полях та інші проти України". Взагалі, на мою думку, в Україні дуже велика проблема з обробкою персональних даних. Сенс не в тому, що кожен може подивитися, а в тому, щоб орган державної влади при розгляді кандидатури особи на певну посаду, яка підпадає під цю перевірку, міг дізнатися, чи є вона в списку, чи ні. Тому так, реєстр має бути знеособлений не у відкритому доступі, бо це фактично втручання в приватне життя.

Чи це прописано у законопроекті?

Ми це не прописували, але оскільки це – одна з вимог, то вона фактично має регулюватися на рівні підзаконних нормативно-правових актів.

Як вирішується, коли можна винести людину з цього Реєстру?

Коли людину через суд поновлюють на роботі і визнають, що вона була звільнена незаконно, нам надають оригінал рішення суду, що вступило в законну силу. Тоді ми можемо виключити людину з Реєстру. Так, ми не по своїй волі вносимо і виключаємо осіб, Мінюст є лише держателем Реєстру і жодної особистої зацікавленості в цих процесах в нас немає.

Як профільний заступник міністра, я можу сказати, що за останні кілька місяців я помітила, що набагато більше підписую документів, якими повідомляю осіб, що їх вже немає в Реєстрі люстрованих. В тиждень, наприклад, можу підписати до 5 таких повідомлень.

Чи не вважаєте ви, що необхідно розширити перелік органів, в яких не можуть працювати люстровані чиновники? Так, наприклад, Офіс Президента не входить до такого переліку.

На мою думку, вже давним-давно настав час переглянути цей закон, щоб врахувати помилки минулого і адаптувати його до сьогодення. Незважаючи на те, що він порушив права окремих чиновників, ми ж прекрасно розуміємо, що закон добився поставленої мети – усунути в автоматичному порядку значну кількість визначених людей від можливості керувати державою. Те, що ми зараз з технічними наслідками маємо розбиратися, це трохи інша історія, і вона, на мою думку, жодним чином не нівелює того, що було здійснено і яка філософія була вкладена в цей закон. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день немає сенсу щось розширювати. Зараз необхідно переглянути ці технічні речі, в тому числі, спираючись на рекомендації наших європейських партнерів і не те, щоб звузити, а виключити деякі моменти. Це не питання юридичної техніки, це питання більш моральне і історичне.

Мін’юст розпочав великий розпродаж тюрем. Які результати є на даний момент? Чи не боїтесь, що може не знайтися покупців, адже аналогічний проект розпродажу закладів позбавлення волі провалився у 2014 році?

З приводу результатів поки рано говорити, оскільки ми заявили про свої наміри, але для того, щоб вони мали сенс, нам потрібно внести зміни до законів. Тому що зараз, якщо ми щось продаємо, гроші йдуть у загальний бюджет. Нам не шкода для загального бюджету, але питання в тому, для чого тоді пенітенціарній системі позбавлятися майна. Потім в нас тюрми знов голі, брудні, холодні. Нам потрібно, хоч частинку забирати на баланс пенітенціарної системи для того, щоб банально робити ремонти.

З приводу того, що можемо не знайти покупців. Дивіться, за останні роки є дуже багато скандалів із забудовами. От наприклад, у Львові тюрма недалеко від центру, поруч із величезним ринком "Шувар". Забудовники ще й будуть проситися, аби взагалі мати можливість купити це майно. Тому з цього приводу ми однозначно не боїмося. Там скоріше люди будуть хвилюватися, як би їм виграти торги через Prozorro. А з 2014 року не вдавалося це реалізувати, я думаю, тому що треба було, знову ж таки, внести зміни до закону.

Тобто головна задача, аби гроші поверталися до Мін’юсту?

Це єдине. Чому в нас взагалі є вся ці історія з платними камерами або сертифікатами? Ми, звісно, дуже веселі і креативні люди, особливо наш міністр – але це робиться не через те, що ми просто сидимо собі і прикалуємося, або думаємо, як би це порушити права людини. Адже я знаю, що саме так наші креативні рішення сприймають багато людей. Але коли деякі кричать про порушення прав людей, в нас фактично ремонтуються інші камери за рахунок цих грошей. Чи робилось це раніше? Ні. Чи це правильне рішення? Так, тому що конкретно можна побачити результат. Знаю, що є ініціатива з приводу того, щоб через суд оскаржити це рішення.

Чи суд вже зареєстрував провадження?

Не знаю, але знаю, що є такі ініціативи. На маю думку, це неправильно, тому що так, це рішення неординарне, але воно має свій результат. Коли ми тільки прийняли це рішення, всі одразу нас засудили, але потім, коли ми почали ремонтувати безкоштовні камери за ці гроші, люди трохи заспокоїлись. З кожним днем поремонтованих камер стає все більше.

Звідки взялися ВІП-камери у СІЗО? Чи не вважаєте ви, що треба спочатку підняти рівень в звичайних безкоштовних камерах?

А вони завжди були, це не те, що ми вигадали. Я не можу сказати про усі СІЗО, але в деяких ці камери завжди були. Як ви вважаєте, в слідчих ізоляторах існувала корупція? Це ж очевидно. В тому числі, вона була за покращення умов. Де-факто, ми її легалізували і пустили ці гроші для того, щоб покращувати умови для інших людей, які опинилися в такій ситуації. Моя колега, заступниця міністра Олена Висоцька, розповідала, що камери не те, що користуються популярністю, вони всі заповнені постійно.

Наскільки зараз завантажені тюрми?

Щодо засуджених – їх десь до 60 тис. Зараз ми ввели таке поняття, як реєстр засуджених. Він пілотно вже працює в кількох колоніях. І сенс в тому, щоб запровадити його на всі тюрми, тому що це єдиний спосіб порахувати всіх. А 60 тис. – абсолютно нормальне число на таку кількість населення, як в України.

До призначення ви, зокрема, спеціалізувалися на захисті вразливих осіб ("Координаційний центр з надання правової допомоги"). Що робиться з цього приводу в нашій пенітенціарній системі?

Найбільш поширена історія в тюрмах – це катування і порушення прав на безперервне медичне лікування. Взагалі, медицина в пенітенціарці – це окрема та складна історія. Я розумію, що там погані умови й не найкраще харчування. І від того, що прийшов Денис Малюська зі своєю командою рік тому воно кардинально не помінялось, тому що, вибачте, але у міністра на одну тюрму 40 тис. гривен на капітальне будівництво і ремонт в рік. Реалізація нашого бажання швидко та різко усе змінити не завжди залежить від нас. Єдине – що Денис Малюська придумав більш креативні способи, як все ж гроші залучати, в тому числі через продаж тюрем.

Щодо експертиз у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Захист Юлії Кузьменко повідомив, що Дисциплінарна Комісія Міністерства юстиції вирішила притягнути до дисциплінарної відповідальності експертів Юрія Ірхина і Андрія Семенця за портретно-психологічну експертизу в справі про вбивство журналіста. Повідомлялося, що цей доказ був визнаний недопустимим. Але згодом політолог Володимир Фесенко заявив, що Мін’юст підтвердив їх законність і обґрунтування, але вказано на деякі технічні зауваження. Про які саме зауваження йшла мова? Яка позиція Мін’юсту?

Експертів дійсно притягнули до відповідальності. Суть в тому, що експертиза має бути незалежною, Мін’юст ніяк не має і не може на неї впливати. В нас є комісія, яка може притягнути чи не притягнути до відповідальності експерта. Я вважаю взагалі маніпулятивним з будь-яких сторін робити якісь заяви з приводу впливу Мін’юсту на конкретні експертизи або закликати Мін’юст певним чином реагувати на експертизи і їхні результати.

До Мін’юста подали в суд з метою зобов’язати ініціювати заборону "Партії Шарія", вже зареєстроване провадження. Яка ваша позиція, чи будете ви це ініціювати?

До нас навіть Громадська рада звернулась, що ми маємо ініціювати заборону "Партії Шарія" і ОПЗЖ. Тут я мушу відмітити: щиро вразила нас професійна не експертність нашої Громадської ради, тому що в принципі вона має бути більш юридично підкованою, щоб робити такі популістичні і незаконні заяви. У нас все дуже просто: в нас є обов’язок для анулювання реєстрації партії в ряді підстав, що визначені законом. Так ми це зробили з близько 50 партій півроку тому. Ми ініціювали їх анулювання, тому що вони не приймали участі в парламентських і президентських виборах. З 50 позовів 6 ми виграли, 1 програли, бо там жива партія була. Решта позовів через карантин не слухається, результату поки що немає. Коли ми говоримо про "Партію Шарія", то які в нас є причини для анулювання? Ну, наприклад, нам прийшло повідомлення від СБУ, що вони здійснюють якусь екстремістську діяльність, чи ще з якихось офіційних джерел надійшла інформація про те, що ця партія порушує закон. Це підводить до того, що ми мусимо звернутися до суду з ініціативою про анулювання цією партії. Чи є така історія в "Партії Шарія"? До нас ніхто не звертався. Взагалі, вся ця історія повністю популістично-маніпулятивна. Єдине, що ми могли подати до суду, – це відзив, в якому ми пояснили, що розуміємо ініціативу, але не можемо нічого зробити. І суд не може зобов’язати ініціювати заборону, тому що ми просто не маємо для цього підстав. Те, що подібні речі робляться, щоб дискредитувати для якоїсь кількості людей Мін’юст і, скоріше за все, міністра, – це очевидно, тому що більшість людей не буде розбиратися, чи міг міністр це зробити чи ні. Вони просто прочитають, що Міністерство не хоче скасовувати реєстрацію "Партії Шарія". Це дрібна, як на мене, повністю замовна річ проти Дениса Малюськи.

Яке ваше ставлення до скасування адвокатської монополії? Цю ініціативу багато критикують, зокрема за те, що вона може призвести до падіння професійного рівня захисників, а клієнт може бути позбавлений таких можливостей, як адвокатська таємниця та адвокатська етика.

Коли я була адвокатом, ця ініціатива мені дуже подобалась, на сьогоднішній момент, коли я курую департамент, який представляє інтереси Кабінету Міністрів і Мін’юсту в суді, мені вона не зовсім подобається, тому що вона незручна для органів державної влади, юридичних осіб та людей. Я проти того, щоб адвокатська монополія була виписана в Конституції, адже вона має бути нерушимим документом. На жаль, в нас з приходом кожної нової влади цей документ переписується, як кому подобається. Тут дуже цікава історія, про яку мало хто говорить публічно, але усі це знають. Ну окей, зараз збирається Верховна Рада і скасовує адвокатську монополію, так в кодексах вона залишається.

Які у вас стосунки з Міхеїлем Саакашвілі? (Валерія Коломієць – колишній адвокат Саакашвілі, на парламентських виборах 2019 року балотувалась до Верховної Ради за списком партії "Рух нових сил Михайла Саакашвілі").

Робочі. Зараз періодично ми можемо зідзвонитися, побачитися. Всім відомо, що він спілкується зараз з усіма парламентарями, членами Кабміну, заступниками, з ким йому цікаво.

Поради якісь дає?

Якщо мене щось цікавить, я можу з ним порадитись, запитати. За останній рік 1 раз таке було. І це була порада більше про те, як працювати в умовах, коли багато людей навколо знецінюють твою роботу.

Що він порадив?

Сказав, що я все правильно роблю, і все у мене буде чудово. Абсолютно серйозно. А зараз я попросила на його платформі презентувати одну з наших міністерських ініціатив, тому що мені хочеться зібрати якомога більше народних депутатів. Ходити по комітетам буде і їм, і нам незручно, а я прекрасно бачу, що депутатам подобається з ним спілкуватися, він знайшов стежинку до їхнього серця. Тому, я вважаю, що якщо є можливість такої платформи, де можна усіх зібрати, – це дуже крута історія.

Яка стежинка до серця депутатів?

Дуже проста – Саакашвілі пояснює їхню цінність, він же сам колись був парламентарем. Він їм вкладає в голову, що вони де-факто є акторами змін в державі, що Кабмін – це орган виконавчої влади, саме вони мають продукувати реформи і ідеї, які ми всі маємо виконувати. І він, насправді, абсолютно правий. Депутати якраз зацікавлені в тому, щоб створювати якісь інституції, парламентаризм зміцнювати і знаходити спільну мову з Кабміном більш інституційно.

Про яку ініціативу ви казали?

Ініціатива євроінтеграційна. Ми хочемо зробити план дій "Україна – ЄС" в рамках розділу "Юстиція, свобода та безпека". Це розділ, який регулює і роботу Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, і обробку персональних даних і захисту інформації, а також суди і правове співробітництво. Ми вирішили, що було б дуже вигідно з ЄС прописати, в чому вони можуть нам допомогти і як нам поглибити цю співпрацю. В чому власне сенс ініціативи для парламентарів? Я можу собі прописати все, що завгодно, але багато з цих речей має голосувати Верховна Рада. Тому мені важливо почути фідбек профільних комітетів і стейкхолдерів Верховної Ради, важливо розуміти, як вони бачать реалізацію цих ініціатив у часі.

Як справи у Тори? (Собака породи пітбуль, яку суд конфіскував у господарів через те, що вона покусала перехожих. Валерія Коломієць купила собаку на аукціоні)

Я була в тому регіоні (Донецька область) позаминулого тижня. Взагалі, перед відрядженням я скликала усіх зацікавлених сторін, використала так би мовити адміністративний ресурс щоб отримати поради колег. Але вони всі почали мене відмовляти забирати собаку без професійних кінологів. Виходить як: я одна не можу прийти – залучаємо поліцію, ДВС (Державна виконавча служба), які мають скласти акт. В нас є кінологи в пенітенціарній системі – я ж хочу її туди віддати, щоб там з нею працювали, перевиховали. Бо це єдине місце, де з нею можуть займатися на постійній основі, там в неї буде робота. Але використовувати цей адмінресурс саме у процесі забирання Тори я не маю законного права. Окей, ми шукаємо приватних кінологів в цьому містечку (Лиман), а вони усі відмовляються. Цього разу приїжджала, і не змогла забрати її. Я ще з цього приводу з міністром жартувала, кажу, от я і стала тією владою, яка не виконує своїх обіцянок. Але я все ж сподіваюсь її забрати, попросила посприяти в пошуці приватних кінологів знайомих з того регіону і скоро матиму змогу прийняти остаточне рішення як це зробити щоб не вчиняти нікому шкоди.

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