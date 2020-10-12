У Мін'юсті виступають за те, щоб список люстрованих чиновників був непублічним

Реєстр люстрованих осіб повинен бути виведений з публічного доступу. Про це заступник міністра юстиції Валерія Коломієць повідомила в інтерв'ю Українським Новинам. "Виведення Реєстру з публічного доступу - це одна з рекомендацій наших європейських партнерів, і це навіть було прописано в рішенні Європейського суду "Полях і інші проти України"" - сказала вона. На думку Коломієць, в Україні велика проблема з обробкою персональних даних. "Сенс не в тому, що кожен може подивитися (список люстрованих), а в тому, щоб орган державної влади при розгляді кандидатури людини на певну посаду, яка підпадає під цю перевірку, міг дізнатися, чи є він у списку чи ні. Тому так, реєстр повинен бути знеособлений і не у відкритому доступі, тому що це фактично втручання в приватне життя ", - додала заступник міністра юстиції. Як повідомляли Українські Новини, Мін'юст пропонує виплачувати до 3,4 тис. гривень люстрованим чиновникам. Міністерство юстиції проти розширення переліку органів, в яких не можуть працювати люстровані чиновники.