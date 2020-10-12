НБУ минулого тижня скоротив продаж валюти на міжбанку в шість разів

З 5 по 9 жовтня Національний банк в період скоротив продаж валюти на міжбанківському валютному ринку в 5,9 раза до 8,7 млн доларів поки гривня продовжує дорожчати. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини. НБУ продав 8,2 млн доларів за єдиним курсом і 0,5 млн доларів використовуючи Matching. З початку року за єдиним курсом куплено 4 030,9 млн доларів, а продано - 2 578,5 млн доларів. Використовуючи Matching, НБУ з початку року купив 478,5 млн доларів, а продав - 734,5 млн доларів. Всього з початку року куплено 4 509,4 млн доларів, а продано - 3 583,1 млн доларів. Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12 жовтня, на 7,38 коп. до 28,2098 UAH\/USD. Також курс долара в Україні може знову перейти психологічну позначку в 29 гривень за долар. Крім того, експерти дали прогноз курсу долара до кінця 2020 року. У найближчі пару тижнів очікується курс долара 28,30-28,40, а до кінця року 28,30-28,70 UAH\/USD. А вже через тиждень американська валюта може коштувати близько 28,1 грн\/$.