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12 жовтня 2020, понеділок, 10:00 10
Фінанси 2020-10-12T11:30:03+03:00
Українські Новини
НБУ минулого тижня скоротив продаж валюти на міжбанку в шість разів

НБУ минулого тижня скоротив продаж валюти на міжбанку в шість разів

Анна Рудык
НБУ, курс долара, Міжбанк, Продаж валюти
Долар. Фото: pixabay
Долар. Фото: pixabay

З 5 по 9 жовтня Національний банк в період скоротив продаж валюти на міжбанківському валютному ринку в 5,9 раза до 8,7 млн доларів поки гривня продовжує дорожчати.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

НБУ продав 8,2 млн доларів за єдиним курсом і 0,5 млн доларів використовуючи Matching.

З початку року за єдиним курсом куплено 4 030,9 млн доларів, а продано - 2 578,5 млн доларів.

Використовуючи Matching, НБУ з початку року купив 478,5 млн доларів, а продав - 734,5 млн доларів.

Всього з початку року куплено 4 509,4 млн доларів, а продано - 3 583,1 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12 жовтня, на 7,38 коп. до 28,2098 UAH/USD.

Також курс долара в Україні може знову перейти психологічну позначку в 29 гривень за долар. 

Крім того,  експерти дали прогноз курсу долара до кінця 2020 року. У найближчі пару тижнів очікується курс долара 28,30-28,40, а до кінця року 28,30-28,70 UAH/USD.

А вже через тиждень американська валюта може коштувати близько 28,1 грн/$.

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