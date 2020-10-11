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11 октября 2020, воскресенье, 08:50 220
Экономика 2020-10-11T08:50:01+03:00
Українські Новини
Аналитик дал прогноз курса доллара на неделю: чего ожидать от американской валюты

Аналитик дал прогноз курса доллара на неделю: чего ожидать от американской валюты

Валерия Драгомирова
Курс гривны, Доллар, Официальный курс, Курс НБУ, курс доллара
Курс доллара
Курс доллара

После долгого роста, курс доллара в Украине перейти к снижению. Уже через неделю американская валюта может стоить около 28,1 грн/$ (11 октября доллар стоит 28,3 грн/$).

Об этом OBOZREVATEL сообщил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"На ближайшую неделю мы ожидаем незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,3 грн", – отмечает эксперт.

На прошлой неделе курс доллара к гривне незначительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,4%. Так, с прошлого четверга официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,31 грн до 28,28 грн (-0,1%).

По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, Нацбанк ожидает увеличения валютных поступлений от экспортеров в ближайшие месяцы. У аграриев сейчас началась активная фаза экспорта урожая, а значит предложение валюты вероятно возрастет. Шевченко отметил, что НБУ продолжит политику гибкого курсообразования.

НБУ видит несколько причин, почему в сентябре спрос на валюту увеличился. Это, в частности, оживление со стороны импортеров и погашение Минфином облигаций нерезидентов. Шевченко заявил, что Нацбанк не имеет никаких курсовых целей, курс полностью зависит от ситуации на рынке.

Как сообщали Українські Новини, НБУ повысил официальный курс гривны на понедельник

Кроме того, 14 октября все банки будут закрыты.

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