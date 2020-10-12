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12 жовтня 2020, понеділок, 05:00 29
Фінанси 2020-10-12T08:15:02+03:00
Українські Новини
Долар падає в ціні. Офіційний курс валют на сьогодні

Долар падає в ціні. Офіційний курс валют на сьогодні

Елена Новикова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс гривні, курс долара до гривні
Курс валют на сегодня. Фото: bank.gov.ua
Курс валют на сегодня. Фото: bank.gov.ua

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12 жовтня, на 7,38 коп. до 28,2098 UAH/USD в той час, як після шеститижневого росту долар в обмінниках почав падати.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9-11 жовтня, на 4,04 коп. до 28,2836 UAH / USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,4936
1 долар США 28,2098
1 швейцарський франк 30,8912
10 ієн 2,6634
10 російських рублів 3,6596
1 євро 33,2791

Як повідомляли Українські Новини, 9 жовтня курс продажу долара для платіжних карт знизився в порівнянні з 8 жовтня на 8,50 коп. до 28,3886 UAH/USD, курс купівлі - знизився на 4,90 коп. до 28,0610 UAH/USD.

Також перед вихідними долар і євро знову обвалилися.

9 жовтня курс продажу долара для платіжних карток знизився в порівнянні з 8 жовтня на 8,50 коп. до 28,3886 UAH/USD, курс купівлі - знизився на 4,90 коп. до 28,0610 UAH/USD.

Тим часом міжнародні резерви у вересні різко скоротилися. У вересні вони зменшилися на 8,7% з урахуванням проходження періоду пікових боргових виплат за зовнішніми зобов'язаннями держави.

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