подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Курс доллара может снова перейти психологическую отметку: аналитики спрогнозировали курс в октябре
04 октября 2020, воскресенье, 05:30 526
Экономика 2020-10-04T05:45:02+03:00
Українські Новини
Курс доллара может снова перейти психологическую отметку: аналитики спрогнозировали курс в октябре

Курс доллара может снова перейти психологическую отметку: аналитики спрогнозировали курс в октябре

Валерия Драгомирова
Доллар, курс доллара, прогноз доллара, Курс доллара в Украине, Доллар в октябре
Курс доллара. Фото: pixabay
Курс доллара. Фото: pixabay

Шестую неделю подряд доллар в обменниках продолжает расти, а официальный курс в Украине может перейти психологическую отметку в 29 грн/$. 

Об этом рассказал аналитик Владимир Мазуренко в комментарии Obozrevatel

По его словам, курс доллара в течение октября может прибавить около 65 копеек в цене.

"Я бы сказал, что отметки в 29 грн за доллар весьма вероятно будет преодолена уже в октябре месяце. Многое будет зависеть от того, как пройдет бюджетный процесс. Скандалы, затягивание рассмотрения документа – все это неприятный для рынка знак", – рассказывает Мазуренко.

В то же время аналитик Егор Комов уверен, что курс в течение месяца будет колебаться около отметки в 28,5 грн за доллар. То есть девальвация будет, но незначительная.

"Я не вижу на данные момент серьезных проблем, которые могли бы привести к ощутимой девальвации гривны. Думаю, что мы будем видеть плавные, свойственные валютному рынку, колебания. Однако ни обвала, ни тем более укрепления не будет", – считает аналитик.

Ранее Українські Новини писали, как менялся курс доллара в обменниках в сентябре

Кроме того, доллар и евро для платежных карт продолжают дорожать

Больше новостей о: Доллар курс доллара прогноз доллара Курс доллара в Украине Доллар в октябре

За месяц подорожал на 80 копеек: как менялся курс ...
Шестую неделю подряд доллар в обменниках продолжае...
Доллар отошел от психологической отметки: эксперт ...
Доллар в Украине дойдет до психологической отметки...
Порошенко госпитализирован из-за коронавируса
Под завалами сгоревших домов в Луганской области находят тела погибших
Новости
Курс доллара может снова перейти психологическую отметку: аналитики спрогнозировали курс в октябре 05:30
В Киеве жестоко убили администратора продуктового магазина 23:25
Боевики обстреляли позиции ВСУ из гранатомета и стрелкового оружия 22:51
Взрыв во Львове. Фото: ГСЧС
Во Львове в жилом доме прогремел взрыв. Есть пострадавшие 22:15
Трамп не на пути к выздоровлению, следующие двое суток критические, - CNN 21:41
больше новостей
Правила денежных переводов в Украине хотят изменить: какую сумму можно перевести анонимно 05:30
Газ на отопительный сезон подорожал: как выбрать самый выгодный тариф 05:40 Инфографика
Самолет с сыном Дроздова, которому якобы предоставили приоритет для посадки, не влиял на катастрофу Ан-26, - ВСУ 11:26
Гривна на выходных подешевела. Курс валют от НБУ на 3 октября 05:30
Количество больных, госпитализированных с коронавирусом, резко возросло 10:57
больше новостей
Газ на отопительный сезон подорожал: как выбрать самый выгодный тариф 05:40 Инфографика
Самолет с сыном Дроздова, которому якобы предоставили приоритет для посадки, не влиял на катастрофу Ан-26, - ВСУ 11:26
Химикус хочет через суд обязать Пашинского выплатить 1,5 млн гривен ущерба 17:45
Кварцевый песок. Фото: obozrevatel.com
В Украинке кандидат от "Евросолидарности" заполнил детские песочницы стройматериалами 18:06
Правила денежных переводов в Украине хотят изменить: какую сумму можно перевести анонимно 05:30
больше новостей
Матчи сборной Украины пройдут с болельщиками
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok