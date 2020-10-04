Курс доллара может снова перейти психологическую отметку: аналитики спрогнозировали курс в октябре

Шестую неделю подряд доллар в обменниках продолжает расти, а официальный курс в Украине может перейти психологическую отметку в 29 грн/$.

Об этом рассказал аналитик Владимир Мазуренко в комментарии Obozrevatel.



По его словам, курс доллара в течение октября может прибавить около 65 копеек в цене.



"Я бы сказал, что отметки в 29 грн за доллар весьма вероятно будет преодолена уже в октябре месяце. Многое будет зависеть от того, как пройдет бюджетный процесс. Скандалы, затягивание рассмотрения документа – все это неприятный для рынка знак", – рассказывает Мазуренко.

В то же время аналитик Егор Комов уверен, что курс в течение месяца будет колебаться около отметки в 28,5 грн за доллар. То есть девальвация будет, но незначительная.

"Я не вижу на данные момент серьезных проблем, которые могли бы привести к ощутимой девальвации гривны. Думаю, что мы будем видеть плавные, свойственные валютному рынку, колебания. Однако ни обвала, ни тем более укрепления не будет", – считает аналитик.



Ранее Українські Новини писали, как менялся курс доллара в обменниках в сентябре.



Кроме того, доллар и евро для платежных карт продолжают дорожать.

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