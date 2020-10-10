САП розслідує 10 справ щодо можливих правопорушень колишніх і діючих депутатів Ради

Спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідує 10 кримінальних виробництв за фактами можливих правопорушень колишніх і діючих депутатів Верховної Ради, в той час, як Вищий антикорупційний суд до кінця поточного року може винести ще 19 вироків.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомив виконуючий обов'язки керівника САП Максим Грищук.

"Особливість законодавства в тому, що по відношенню до діючих народних депутатів відомості в ЕРДР вносить тільки генеральний прокурор. Є справи, коли цієї норми не було. Це фактові справи. У нас таких більше десяти", - сказав він.

Грищук не уточнив прізвища цих депутатів.

Також він відмовився відповідати на питання про те, в відношенні скількох депутатів Ради проводяться негласні розшукові дії, пославшись на таємницю слідства.

Як повідомляли Українськi Новини, Максим Грищук вважає, що його прослуховували і продовжують це робити.

Раніше повідомлялося про те, що в.о. глави САП Грищук заявляє про спробу його підкупу.

Крім того, Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження щодо ексначальника департаменту Офісу Президента Світлани Кондзелі, яку підозрювали в корупції.

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