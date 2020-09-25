Відсутній склад злочину. САП закрила справу проти Кондзелі за підозрою в корупції

Спеціалізована антикорупційна прокуратура у зв'язку з відсутністю складу злочину закрила кримінальне провадження щодо колишнього начальника департаменту Офісу Президента Світлани Кондзелі за підозрою в корупції .

Про це Кондзеля і її адвокат Костянтин Грицишен повідомили в інтерв'ю Українським Новинам.

"У червні прокурор приймає рішення - закрити кримінальне провадження за статтею 369 Кримінального кодексу у зв'язку з невстановленням достатніх доказів для встановлення винуватості людини в суді і можливості їх отримати. Це реабілітаційна обставина", - повідомив адвокат.

При цьому Кондзеля додала, що справу в частині корупції закрили у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

"Кримінальне провадження за корупційною статтею 369 закрили у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення. Це рішення прокурора. Описуючи по суті в постанові відсутність складу злочину, прокурор каже, що не було наміру, не було ознак об'єктивної сторони. Цією постановою епізод щодо мене і інших закривається у зв'язку з неможливістю довести провину, а саме кримінальне провадження закривається у зв'язку з відсутністю складу злочину, тобто в одній постанові присутні фактично два рішення", - зазначила Кондзеля.

Адвокат додав, що з таким рішенням захист не погодилася і оскаржила постанову прокурора про закриття, так як Кондзеля ніякого злочину не вчиняла і тому в її діях відсутній склад злочину, а не те, що сторона обвинувачення не змогла щодо її довести вчинення цього корупційного злочину.

"І суддя Солом'янського районного суду м.Києва своїм рішенням скасував цю постанову прокурора", - підкреслив адвокат.

Як повідомляли Українськi Новини, захист колишнього начальника департаменту Офісу Президента Світлани Кондзелі заявляє, що САП передавала справу проти неї в поліцію, але Генеральна прокуратура повернула його назад в НАБУ.

Рані прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закрив один з епізодів у справі щодо Кондзелі, яка підозрюється в спробі шахрайства.

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