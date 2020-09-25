підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
ONLINE
25.09.20 11:00 Пресс-конференция: "Кандидаты в ОТГ: лидеры общин или "денежные мешки"? Выборы 2020 в условиях коронавируса"

  • Новини
  • Політика
  • Відсутній склад злочину. САП закрила справу проти Кондзелі за підозрою в корупції
25 вересня 2020, пʼятниця, 11:00 6
Політика 2020-09-25T11:13:10+03:00
Українські Новини
Відсутній склад злочину. САП закрила справу проти Кондзелі за підозрою в корупції

Відсутній склад злочину. САП закрила справу проти Кондзелі за підозрою в корупції

Анна Рудык
САП, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Корупція, Офіс президента, Світлана Кондзеля, Костянтин Грицишен
Світлана Кондзеля. Фото з особистої сторінки в Facebook
Світлана Кондзеля. Фото з особистої сторінки в Facebook

Спеціалізована антикорупційна прокуратура у зв'язку з відсутністю складу злочину закрила кримінальне провадження щодо колишнього начальника департаменту Офісу Президента Світлани Кондзелі за підозрою в корупції.

Про це Кондзеля і її адвокат Костянтин Грицишен повідомили в інтерв'ю Українським Новинам.

"У червні прокурор приймає рішення - закрити кримінальне провадження за статтею 369 Кримінального кодексу у зв'язку з невстановленням достатніх доказів для встановлення винуватості людини в суді і можливості їх отримати. Це реабілітаційна обставина", - повідомив адвокат.

При цьому Кондзеля додала, що справу в частині корупції закрили у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

"Кримінальне провадження за корупційною статтею 369 закрили у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення. Це рішення прокурора. Описуючи по суті в постанові відсутність складу злочину, прокурор каже, що не було наміру, не було ознак об'єктивної сторони. Цією постановою епізод щодо мене і інших закривається у зв'язку з неможливістю довести провину, а саме кримінальне провадження закривається у зв'язку з відсутністю складу злочину, тобто в одній постанові присутні фактично два рішення", - зазначила Кондзеля.

Адвокат додав, що з таким рішенням захист не погодилася і оскаржила постанову прокурора про закриття, так як Кондзеля ніякого злочину не вчиняла і тому в її діях відсутній склад злочину, а не те, що сторона обвинувачення не змогла щодо її довести вчинення цього корупційного злочину.

"І суддя Солом'янського районного суду м.Києва своїм рішенням скасував цю постанову прокурора", - підкреслив адвокат.

Як повідомляли Українськi Новини, захист колишнього начальника департаменту Офісу Президента Світлани Кондзелі заявляє, що САП передавала справу проти неї в поліцію, але Генеральна прокуратура повернула його назад в НАБУ.

Рані прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закрив один з епізодів у справі щодо Кондзелі, яка підозрюється в спробі шахрайства.

Більше новин про: САП Спеціалізована антикорупційна прокуратура Корупція Офіс президента Світлана Кондзеля Костянтин Грицишен

Смертність від коронавірусу збільшилася на третину за добу. Статистика за регіонами
Україна на карантині 198-й день. Що заборонено в "червоній" і "помаранчевій" зонах
Новини
Відсутній склад злочину. САП закрила справу проти Кондзелі за підозрою в корупції 11:00
Офіс Президента України. Фото:president.gov.ua
Антикорупційна рада Зеленського не збирається більше року 10:59 Документ
У ЗСУ на коронавірус захворіли 40 осіб за минулу добу 10:50
У справі "Мотор Січі" українська влада вибрала $3,5 млрд. збитків замість $150 млрд. прибутку, - експерт 10:41
НБУ ліквідував банк "Аркада" 10:36
більше новин
24.09.20 12:00 Прес-конференція: "Сьогодні – зупинка вагонобудівних заводів, завтра – банкрутство логістичних компаній. Вагонобудівники та логісти вимагають від Уряду вжити термінових заходів!" 14:49
На довиборах в окрузі №208 усувають фаворитку гонки Людмилу Давиденко. Вона звернулася до Зеленського та Авакова, – ЗМІ 16:43
Сергій Шахов. Фото:
"Наш край" висунув Сергія Шахова кандидатом у мери Києва 14:49 Фото
Депутати від "ЄС" не голосуватимуть за земельні питання на останньому засідання Київради 15:52
У порту "Южний" буксир пошкодив танкер з великим вантажем аміаку на борту 10:31
більше новин
24.09.20 12:00 Прес-конференція: "Сьогодні – зупинка вагонобудівних заводів, завтра – банкрутство логістичних компаній. Вагонобудівники та логісти вимагають від Уряду вжити термінових заходів!" 14:49
На довиборах в окрузі №208 усувають фаворитку гонки Людмилу Давиденко. Вона звернулася до Зеленського та Авакова, – ЗМІ 16:43
Символіка дивізії СС "Галичина" не є нацистською: Апеляційний суд визнав законним висновок Інституту нацпамяти 18:07
У США Коломойський відмивав гроші через Deutsche Bank і залишав після себе розруху, - ЗМІ 13:33
В Україні 3372 нових хворих. Одужала рекордна кількість людей 09:07 Інфографіка
більше новин
Курс долара знову зростає. Офіційний курс на п'ятницю й вихідні
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok