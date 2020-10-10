підписатися на розсилку
28 28.41
32.85 33.45
˟
10 жовтня 2020, субота, 20:27 6
Судова влада 2020-10-10T20:30:04+03:00
Українські Новини
В.о. голови САП Грищук заявляє про спробу його підкупу

В.о. голови САП Грищук заявляє про спробу його підкупу

Елена Новикова
Максим Грищук, САП, Підкуп, Спроба підкупу
Гроші
Гроші

Виконуючий обов'язки керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук, який виступає за легалізацію зброї, заявляє, що його намагалися підкупити.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"Скажімо так - намагалися. Це було досить завуальовано сказано. Коли була така розмова, якісь тонкі натяки, я відразу ж це відсік", - сказав Грищук.

За його словами, після цього більше до таких розмов не поверталися.

Грищук не уточнив, хто його намагався підкупити і про яку суму йшлося.

Як повідомляли Українськi Новини, Максим Грищук вважає, що його прослуховували і продовжують це робити.

Крім того, екс-глава САП Назар Холодницький заявляв про 5 спроб підкупу керівництва Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Раніше повідомлялося про те, що правоохоронні органи  затримали трьох осіб за підозрою в даванні директору Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артему Ситнику і керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назару Холодницькому  6 мільйонів доларів хабара.

Більше новин про: Максим Грищук САП Підкуп Спроба підкупу

САП прогнозує винесення ще 19 вироків до 2021, - Грищук
У Києві почала падати захворюваність і смертність від COVID-19
Новини
В.о. голови САП Грищук заявляє про спробу його підкупу 20:27
COVID-19 діагностували у директора "Укрпошти" Смілянського 20:16
Ситник видужав від коронавірусу, — в.о. глави САП Грищук 19:28
Київ частково обмежить рух по мосту Патона 11 та 12 жовтня з-за ремонтних робіт 19:08
САП прогнозує винесення ще 19 вироків до 2021, - Грищук 17:54
більше новин
Екс-голова Вищої ради юстиції пропонує карати активістів за втручання в роботу суддів 10:24
В Україні за підтримки Ярославського створюють власний апарат ШВЛ світового рівня, — ЗМІ 15:24
ДАБІ вимагає за сертифікат від $ 15 до $ 25 за квадрат: експерт ринку нерухомості 10:25
Лічильники мають бути безкоштовно встановлені для всіх малозабезпеченних киян, - Шлапак 09:57
Кличко и мост. Фото: kiev.klichko.org
Кличко заявив про початок будівництва нового пішохідного мосту на Оболонській набережній 18:04
більше новин
ДАБІ вимагає за сертифікат від $ 15 до $ 25 за квадрат: експерт ринку нерухомості 10:25
Черга людей для здачі тесту на коронавірус. Фото: Главком
З самого ранку біля однієї з лабораторій Києва утворилася черга з десятків бажаючих здати ПЛР-тест 09:58
Школи на дистанційці і закриті ресторани на вихідних. В Україні можуть ввести "карантин вихідного дня" 12:27
Наступного тижня на українців чекає три вихідних 06:00
У боротьбі з епідемією потрібен ручний "військовий" режим, - Ігор Палиця 12:43
більше новин
В.о. голови САП Грищук вважає, що його прослуховують
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok