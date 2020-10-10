В.о. голови САП Грищук заявляє про спробу його підкупу

Виконуючий обов'язки керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук, який виступає за легалізацію зброї, заявляє, що його намагалися підкупити.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"Скажімо так - намагалися. Це було досить завуальовано сказано. Коли була така розмова, якісь тонкі натяки, я відразу ж це відсік", - сказав Грищук.

За його словами, після цього більше до таких розмов не поверталися.

Грищук не уточнив, хто його намагався підкупити і про яку суму йшлося.

Як повідомляли Українськi Новини, Максим Грищук вважає, що його прослуховували і продовжують це робити.

Крім того, екс-глава САП Назар Холодницький заявляв про 5 спроб підкупу керівництва Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Раніше повідомлялося про те, що правоохоронні органи затримали трьох осіб за підозрою в даванні директору Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артему Ситнику і керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назару Холодницькому 6 мільйонів доларів хабара.

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