В.о керівника САП Максим Грищук: не бачу нічого поганого в легалізації зброї… це дає можливість спілкуватися на рівних.

В.о керівника САП Максим Грищук: не бачу нічого поганого в легалізації зброї… це дає можливість спілкуватися н

Українські Новини

21 серпня САП несподівано залишилась без повноцінного керівника – у відставку подав Назар Холодницький. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова довго не приймала рішення і того ж дня звільнила його із займаної посади. Натомість, щоб орган зовсім не залишався безголовим, виконуючим обов’язки голови призначили заступника Холодницького, "кіборга" в минулому, Максима Грищука. Разом з тим, нового керівника САП має обрати конкурсна комісія, яка уже сформована і працює. Новий заступник генерального прокурора – керівник САП має з’явитися уже в листопаді. Хто це буде – поки питання. Натомість, міжнародні партнери в один голос заявляють, що це має бути незалежний конкурс і незаангажована процедура відбору. Фактично від цього конкурсу можуть залежати подальші відносини з МВФ та безвіз з ЄС. Принаймні, про це багато говорять та пишуть.

Які очікування від конкурсу на голову САП в інтерв’ю Українським Новинам розповів в.о. керівника Спеціалізованої прокуратури Максим Грищук. Також він розказав, чи буде подавати свою кандидатуру, як дізнався про звільнення Холодницького, розповів про свої відносини з Іриною Венедіктовою, Артемом Ситником, американським партнерами. Також прокурор поділився власним баченням щодо "посадок" топ-корупціонерів та чому їх немає. Крім того, Грищук розповів про перспективи справи "плівок Вовка", "Ротердам+" та чи фігурують олігархи у кримінальних провадженнях САП і НАБУ.

У листопаді має відбутися призначення нового керівника САП. Комісія з відбору уже сформована. Чи будете Ви подавати свою кандидатуру на посаду керівника САП?

Конкурс ще не оголошений, але я думаю, що це буде питання кількох днів. Потримаю інтригу.

Ну, очевидно, що будете подавати, оскільки 5 років тому ви також подавали кандидатуру на посаду керівника, однак призначили Холодницького. Натомість, вас було призначено заступником керівника САП. Можливо цього року все зміниться?

В принципі логічний хід думок і розвиток ситуації. Але давайте потримаємо інтригу і дочекаємось офіційного оголошення початку конкурсу.

Фаворитом влади на керівника САП має бути керівник комітету ВРУ з питань правової політики пан Костін. Чи чули ви про це?

Після того, як з’явилась інформація в ЗМІ, я почитав хто він такий, оскільки раніше не чув про нього. Минулого конкурсу також наперед говорили про те, хто має бути призначений і називали прізвища і казали, що це фаворит від влади, а в результаті такого не сталося.

Чи може бути керівником САП - політик?

Керівником САП має бути незаангажована та незалежна особа, яка зможе приймати рішення згідно законодавства, незалежно від того, яке прізвище знаходиться в документі під назвою "підозра" чи якомусь іншому. Тому, такі якості у людини мають бути.

Як ви дізналися про те, що Назар Холодницький подає у відставку? Він якось про це попереджав?

Цікаво дізнався. В цей час я був у відпустці. Ми з сім’єю відпочивали у Вилково (Одеська область). Ми якраз вздовж Дунаю йшли на човні і мені почали дзвонити зі словами, що є така ситуація.

Тобто Вас не попереджував Назар Іванович?

Були чутки, передумови. Це не було якоюсь такою несподіванкою, лише несподіванка була по часу. Все ж таки, я думав, що це буде трохи пізніше. Тому я вимушений був перервати свою відпустку.

Чи сумує команда САП за Холодницьким?

У нас немає часу сумувати. Ми ж не приходили сюди, щоб сумувати чи щось інше. Є робота, є щоденні завдання і все. Ми спілкуємось з Назаром Івановичем. Підтримуємо відносини.

Радитесь по робочих питаннях?

Ні, тільки з життєвих. Про відпочинок можемо поговорити чи про футбол.

Які у вас відносини з генпрокурором Іриною Венедіктовою?

Робочі. В силу займаної посади.

Чи все вона правильно робить на своїй посаді?

Давати оцінку неетично.

Чи приймаєте Ви участь в нарадах, які Венедіктова збирає?

Ті, що не стосуються САП ми не приймаємо участі. У нас не було ще таких нарад. Були наради, за нашої участі, щодо тих проваджень, які нам передавали з Офісу Генерального прокурора. На початку тижня була нарада за участі Ірини Валентинівни, але це стосувалося конкурсу на посаду керівника САП. Чинним законодавством у нас врегульовані відносини з Генеральною прокуратурою таким чином, що ми є максимально незалежні.

Венедіктова вам часто телефонує?

У нас немає такого, щоб ми спілкувались по телефону кожен день по кілька разів, але їжджу я туди часто в силу того, що потрібно документи підписувати. Ми домовляємося про час і я під’їжджаю для підпису документів.

Проблем з підписом не виникає?

Якщо порівнювати з тим, як було раніше, коли ми все підписували тут на місці в САП і це займало мінімально часу, то зараз є очевидні незручності, складності, в тому числі і тому що ці документи можуть побачити інші особи.

Це які документи?

Це первинні документи. А от з іншими процесуальними документами, де генеральний прокурор має особисто підписувати, то вона їх вичитує особисто перед тим, як підписати. Тобто, там де, наприклад, НСРД чи там де є таємниця, то тільки вона безпосередньо підписує.

І поки що не було проблем з підписом?

Наразі підписання документів займає трохи більше часу, ніж наприклад як це було раніше.

Нещодавно Ірина Венедіктова потрапила у скандал із державною дачею в Пуща-Водиці. Я не буду заглиблюватись в нюанси, але запитаю – як ви вважаєте, чи може генеральний прокурор дозволити собі проживати на державній дачі? Як вона мала би вчинити в цій ситуації? Як би ви вчинили?

Можливо, там були якісь питання в частині безпеки, мені це невідомо. Я б не жив на такій дачі. Мені більше подобаються невеликі заміські будинки, яких навколо Києва тисячі чи десятки тисяч.

В одному із інтерв’ю Венедіктова сказала, що САП – неефективний орган. Поділяєте таку точку зору?

Не погоджуюсь з такою думкою. Вважаю, що ми ефективно працюємо і доводимо нашу ефективність щодня в тих процесуальних документах, які ми підписуємо, в суді, повідомляючи про підозру, підтримуючи державне обвинувачення.

Суспільство вимагає посадок. При чому, не простих суддів, заступників, помічників і так далі, а топ-корупціонерів. Невже у нас на топ-корупцію імунітет? Коли будуть топ-посадки?

Останній рік роботи Вищого антикорупційного суду показав, що немає ні у кого імунітету, а є необхідність у дотриманні повного процесу для того, щоб потім не було питань і можливості оскаржувати і нівелювати всю ту роботу, яка мала місце. У суспільства є великий запит на справедливість, і ми з цим погоджуємось. На даний час у нас є 19 вироків, а справи щодо топ-корупції наразі слухаються в суді на різних стадіях. Процес іде і він невпинний.

Коли можна чекати першого вироку щодо топ-корупціонерів? Є сподівання, що це станеться у цьому році?

Є сподівання, що буде швидкий розгляд і до кінця року ми отримаємо таку саму кількість вироків, як ми маємо зараз. Але прогноз справа невдячна. Як буде по конкретній справі ніхто не скаже, тому що є різні обставини, які навіть суд не може передбачити. Наприклад, хтось захворів. Це життя.

Добре, по якому топ-корупціонеру вирок найближче?

Всі прокурори, які ходять до суду намагаються не затягувати і чимшвидше довести ці справи до логічного завершення – вироку. Є інші обставини, коли сторона захисту використовує механізми, щоб затягнути процес. Це така тактика захисту і ми намагаємось протидіяти таким спробам. Ми робимо все можливе, щоб це пришвидшити.

Які у вас відносини з Артемом Ситником?

Нормальні. Робочі. Ми спілкуємося в межах необхідності, в основному по роботі.

Всі ми пам’ятаємо історію, як Назара Холодницького ставили на прослуховування в НАБУ – акваріум з рибками. Вас не прослуховують, як гадаєте? В принципі, акваріума у вас в кабінеті не бачу, та все ж?

Я вже п’ятий рік працюю з думкою про те, що мене хтось "слухає". Мені немає що приховувати. Якщо ти виконуєш свої обов’язки згідно з чинним законодавством , то нехай "слухають". Думаю, що прослуховували і не раз, напевне, записували і мають якісь записи, але за 5 років нічого не наслухали.

Можете за п’ятибальною шкалою оцінити рівень сьогоднішньої співпраці між САП і НАБУ?

Ідеальних стосунків не існує. Мабуть, і у природі такого немає. Ми працюємо досить ефективно. Є проблеми – спілкуємося з керівниками. Якщо треба, рядові детективи телефонують безпосередньо мені і ми обговорюємо питання. Щоб потрапити до мого кабінету, то не треба записуватися наперед.

Чи є у вас конфлікти з Ситником?

Є робочі питання, де у НАБУ одне бачення, а у нас інше, але неможна казати, що це конфлікт.

Чи спілкуєтеся Ви з американськими партнерами?

Спілкуємося в межах спільної програми про співпрацю і підтримку. Наразі тривають роботи з підготовки договору про співробітництво і підтримку в частині допомоги посольства США в роботі САП. Раніше вони нам допомагали, забезпечивши тренінг наших прокурорів, надавали технічну допомогу .

Чи давали американці вам будь-які доручення у роботі?

Ні.

Як Ви оцінюєте рішення Конституційного суду щодо Артема Ситника?

Не буду давати оцінку суду, прокурору це заборонено. Рішення про призначення Ситника було прийнято раніше. Це більше стосується наступної процедури і наступного призначення нового керівника. Вважаю, що є необхідність у внесенні змін до законодавства.

Тобто, зараз він може займати посаду директора НАБУ?

На мою думку, рішення КСУ буде стосуватися призначення уже наступного керівника (НАБУ).

Чи можна говорити про незалежність НАБУ після рішення КСУ щодо окремих положень Закону про Національне бюро?

Поставимо питання по іншому – чому раніше таких питань не виникало, а виникли зараз, через 5 років? Ми звикли працювати в складних умовах, коли наші дії постійно оскаржують, ставляться під сумнів. Ми вже пройшли етап, коли скасовували повноваження НАБУ в частині представництва інтересів в суді, потім скасовували статтю – незаконне збагачення. Зараз, наскільки знаю, знову ставиться питання про конституційність уже нової норми. Тобто цей процес тривалий і нескінченний. Це постійна боротьба. Коли ми йшли на цю роботу, ніхто не казав, що буде легко.

Як ви вважаєте, чи має НАБУ функціонувати окремо чи як підрозділ у складі іншого правоохоронного органу?

Я взагалі не бачу проблеми в тому, що НАБУ функціонує так, як воно функціонує. Це є спеціалізований правоохоронний орган і має діяти окремо з точки зору своїх унікальних повноважень – боротьби з корупцією. Тому, можна створювати багато теорій, як воно має працювати чи покращувати до безкінечності, але на даний час антикорупційна структура вибудувана та працює і ефективно демонструє результати - вже є вироки з реальними строками.

Чи не вважаєте Ви, що у нас в Україні забагато правоохоронних органів?

Є країни, де є більше правоохоронних органів. У нас проблема в тому, що є закон, але він не виконується. Якби всі правоохоронні органи належним чином виконували повноваження, то ефективність була б вища. Є проблема в підслідності, коли всі органи намагаються показати свою ефективність та результативність, але це створює проблеми в майбутньому по цих справах. Я вважаю, що це виправиться кількома виправдувальними вироками в майбутньому і судовою практикою.

Нещодавно антикорупційного активіста Віталія Шабуніна визнали винним у вчиненні адміністративного корупційного правопорушення. Він несвоєчасно подав декларацію і отримав згідно рішення суду штраф. Чи здивувало вас це рішення суду?

Обговорювати рішення судів не в нашій компетенції, але – є закон, який однаковий для всіх. В частині того, чи це справедливо, чи є в цьому суспільна небезпека? Є різна судова практика з цього приводу.

Ви з ним спілкуєтесь? Бо з Холодницьким у нього відносини не заладились і вони не знайшли спільної мови.

Мабуть останній раз ми спілкувалися у 2018 році. Проте вважаю, що громадські організації, які здійснюють громадський контроль органів влади, повинні бути обов’язково. Це нормально, коли громадські організації вказують на недоліки.

Чи часто ви проходите тестування на COVID-19?

Кілька разів вже проходив. Останній раз у серпні. Всі рази негативний результат.

Чи були випадки захворювання на коронавірус серед працівників САП?

Було три випадки, які підтвердились. Кожного разу ми окреслюємо коло контактних осіб, працівники проходять тестування.

Тобто на самоізоляцію повністю САП не ходила жодного разу?

Не ходила. САП працює. Якщо у тебе є симптоми, ти зобов’язаний йти на самоізоляцію і здавати тест, що і робилось.

Я чув, що нещодавно на коронавірус захворів директор НАБУ. Ви з ним не контактували перед цим?

Ми спілкувалися в телефонному режимі. Наскільки мені відомо - він вже вилікувався.

Чи багато у вас справ щодо діючих народних депутатів?

Особливість законодавства в тому, що стосовно діючих народних депутатів відомості до ЄРДР вносить тільки генеральний прокурор. Є справи, коли цієї норми ще не було. Це фактові справи. У нас таких більше 10.

Чи багато НСРД проводиться щодо діючих народних депутатів?

Це таємниця слідства.

Були факти отримання неправомірних вигод чинними нардепами. Наприклад, Юрченко. Чи була в курсі ситуації щодо Юрченка генеральний прокурор? Чи знала вона, що відбуваються такі-то і такі-то дії?

Вона підписувала певні документи стосовно нього.

Чи правда, що генпрокурор спочатку відмовлялася це робити?

Генеральному прокурору доповіли про ситуацію, надали необхідні матеріали і документи були підписані.

Чи ведеться розслідування щодо нардепа П. Халімона?

Наразі НАБУ проводить відповідне розслідування.

Які справи щодо топ-корупціонерів Ви вважаєте перспективними, а які ні?

Питання риторичне. Всі справи, які ми реєструємо, на первинній стадії – перспективні з точки зору процесуального розслідування.

Чи перспективна справа щодо плівок голови ОАСК Вовка?

На даний час вона розслідується, призначені експертизи.

ВРП відмовила у відстороненні і зверненні до суду. Чи буде повторне клопотання у ВРП?

Якщо будуть підстави. Ми поки що не зверталися.

Ще одна гучна справа. "Ротердам+". Після закриття справи піднявся "хайп". ВАКС визнав законним закриття справи, однак було подано апеляційну скаргу. Натомість з’явилася нова експертиза, яка підтвердила збитки. Чому саме так сталося, що справу було закрито?

Скасувати постанову прокурора про закриття відповідно до ч. 6 ст. 36 КПК України може лише керівник САП або Генеральний прокурор. Також постанову можна оскаржити в судовому порядку.

Я не прокурор у цій справі. Мені відомо, що ця постанова була оскаржена в суді і що подали апеляцію. Остаточне рішення буде прийняте судом апеляційної інстанції.

А чому закрили?

Відповідно до інформації, яку маю, справу закрито через те, що прокурор не вбачав можливості доведення винуватості, в тому числі і щодо збитків в розумінні КПК України поза розумним сумнівом.

А те що є нова експертиза по справі?

Буквально нещодавно з’явилася інформація, що є нова експертиза. Потрібно її вивчити.

З новою експертизою НАБУ не зверталося до САП?

Ні. Нічого не показували.

Якщо суд визнає незаконною постанову про закриття, слідство буде поновлене?

Якщо буде рішення суду – будемо розслідувати.

Чи фігурують у справах НАБУ і САП олігархи?

Слово фігурують не є вираженням процесуального статусу особи у кримінальному провадженні. Є справи стосовно осіб, де є підозрювані, а є справи за фактами.

Чи є справи за фактами вчинення злочинів такими особами як Ахметов, Коломойський та іншими?

У нас є справа щодо "Укрнафти", щодо "Приватбанку". Процесуальне рішення за наслідками оцінки доказів приймає прокурор.

Ситник казав, що НАБУ наблизилось до підозри Коломойському по справі "Привату"…

Наскільки мені доповідали - досудове розслідування триває.

Чи намагалися Вас підкупити?

Скажімо так – намагались. Це було досить завуальовано сказано. Коли була така розмова, такі собі тонкі натяки, я відразу це відсік. І більше то тих розмов не повертались.

Чи сяде Порошенко?

Я б не акцентував увагу на одному конкретному прізвищі. Якщо особа вчинила кримінальне правопорушення, то вона обов’язково повинна нести відповідальність. Якщо є достатньо доказів, що особа винна, то ми будемо відповідно реагувати.

Яке у вас хобі поза роботою?

Мандрівки. Люблю подорожувати. Гори – моя стихія. Формую групу таких, як я, і у мандри. Я регулярно намагаюсь вирватись в гори, коли є час.

Із останніх мандрівок яка найбільше пригадується?

Якщо серйозна, то Монблан. Були плани щодо Кавказу, але коронавірус завадив.

Щастя в грошах чи в їх кількості?

У вільному часі та родині.

Ваше ставлення до легалізації марихуани і проституції?

Я – за легалізацію короткоствольної зброї. А щодо проституції та наркотиків, то питання стоїть так – якщо неможливо контролювати чи повністю призупинити, то це треба у певний спосіб або легалізувати повністю, або в певних рамках.

Ви - прихильник легалізації зброї. Не боїтеся, що в такому разі може бути розгул злочинності?

Взагалі ні. В АТО я мав досвід спілкування з людьми, які мають зброю. На мою думку, рівність людей полягає й у рівній можливості мати зброю – це дає можливість спілкуватися на рівних між собою. Якщо буде можливість це в законний спосіб зробити, то не бачу в цьому нічого поганого.

Про що найбільше шкодуєте на посаді?

Шкода, що немає вільного часу. Неможливість на довший час поїхати десь із сім’єю. Особисте життя трохи страждає, а так – працюємо.

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