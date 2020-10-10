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10 жовтня 2020, субота, 17:54 5
Судова влада 2020-10-10T18:15:01+03:00
Українські Новини
САП прогнозує винесення ще 19 вироків до 2021, - Грищук

САП прогнозує винесення ще 19 вироків до 2021, - Грищук

Константин Долгий
Максим Грищук, САП, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Корупція, вирок, В.о голови САП
Максим Грищук. Фото: Facebook/Максим Грищук
Максим Грищук. Фото: Facebook/Максим Грищук

Виконуючий обов’язки глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук, який виступив за легалізацію зброї в Україні, прогнозує, що Вищий антикорупційний суд до кінця поточного року винесе ще 19 вироків.

Про це він розповів під час інтерв’ю Українським Новинам.

"У суспільства є великий запит на справедливість, і ми з цим згодні. В цей час у нас є 19 вироків, а справи по топ-корупції поки слухаються в суді на різних стадіях. Процес йде і він безперервний", — сказав Грищук.

Він сподівається на швидкий розгляд справ антикорупційним судом.

"Є надія, що буде швидкий розгляд і до кінця року ми отримаємо таку ж кількість вироків, як ми маємо зараз. Але, прогноз — справа невдячна. Як буде по конкретній справі, ніхто не скаже, тому що є різні обставини, які навіть суд не може передбачити. Наприклад, хтось захворів. Це життя", - додав Грищук.

За його словами, всі прокурори, які ходять до суду, намагаються не затягувати розгляд справ і скоріше довести їх до логічного завершення — вироку.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження щодо ексначальника департаменту Офісу Президента Світлани Кондзелі, яку підозрювали в корупції.

Також повідомлялося, що в кінці вересня САП звернулася до Вищого антикорупційного суду з проханням заарештувати майно президента авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Євгенія Дихне.

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