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10 жовтня 2020, субота, 13:16 13
Судова влада 2020-10-10T15:30:02+03:00
Українські Новини
В.о. голови САП Грищук вважає, що його прослуховують

В.о. голови САП Грищук вважає, що його прослуховують

Елена Новикова
Максим Грищук, Назар Холодницький, Артем Ситник, Прослуховування, В.о голови САП
Максим Грищук. Фото: Facebook/Максим Грищук
Максим Грищук. Фото: Facebook/Максим Грищук

Виконуючий обов'язки керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук, який не очікував такої швидкої відставки Холодницького, вважає, що його прослуховували і продовжують це робити.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"Я вже п'ятий рік працюю з думкою про те, що мене хтось "слухає". Мені нема чого приховувати. Якщо ти виконуєш свої обов'язки відповідно до чинного законодавства, то нехай "слухають". Думаю, що прослуховували і не раз, напевно, записували і мають якісь записи, але за 5 років нічого не "наслухався", - сказав Грищук.

При цьому він не уточнив, хто може його прослуховувати, Національне антикорупційне бюро або інший орган.

Разом з тим в.о. глави САП повідомив, що у нього немає конфлікту з директором НАБУ Артемом Ситником.

"Ідеальних відносин не існує. Мабуть, і в природі такого немає. Ми працюємо досить ефективно. Є проблеми - спілкуємося з керівниками. Якщо треба, рядові детективи дзвонять безпосередньо мені і ми обговорюємо питання. Щоб потрапити в мій кабінет, не треба записуватися заздалегідь... Є робочі питання, де у НАБУ одне бачення, а у нас інше, але не можна говорити, що це конфлікт", - підкреслив Грищук.

Як повідомляли Українськi Новини, в березні 2018 року заступник генпрокурора - спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький виявив пристрій для прослуховування в своєму кабінеті.

Пізніше він заявив про спробу встановлення співробітниками Національного антикорупційного бюро ще одного прослуховувального пристрою в кабінеті.

Також в.о керівника САП Грищук був призначений 21 серпня.

Крім того, Максим Грищук поки не прийняв рішення про участь в конкурсі на посаду керівника САП.

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В.о. голови САП Грищук вважає, що його прослуховують
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