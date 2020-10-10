В.о. голови САП Грищук вважає, що його прослуховують

Виконуючий обов'язки керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук, який не очікував такої швидкої відставки Холодницького, вважає, що його прослуховували і продовжують це робити.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"Я вже п'ятий рік працюю з думкою про те, що мене хтось "слухає". Мені нема чого приховувати. Якщо ти виконуєш свої обов'язки відповідно до чинного законодавства, то нехай "слухають". Думаю, що прослуховували і не раз, напевно, записували і мають якісь записи, але за 5 років нічого не "наслухався", - сказав Грищук.

При цьому він не уточнив, хто може його прослуховувати, Національне антикорупційне бюро або інший орган.

Разом з тим в.о. глави САП повідомив, що у нього немає конфлікту з директором НАБУ Артемом Ситником.

"Ідеальних відносин не існує. Мабуть, і в природі такого немає. Ми працюємо досить ефективно. Є проблеми - спілкуємося з керівниками. Якщо треба, рядові детективи дзвонять безпосередньо мені і ми обговорюємо питання. Щоб потрапити в мій кабінет, не треба записуватися заздалегідь... Є робочі питання, де у НАБУ одне бачення, а у нас інше, але не можна говорити, що це конфлікт", - підкреслив Грищук.

Як повідомляли Українськi Новини, в березні 2018 року заступник генпрокурора - спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький виявив пристрій для прослуховування в своєму кабінеті.

Пізніше він заявив про спробу встановлення співробітниками Національного антикорупційного бюро ще одного прослуховувального пристрою в кабінеті.

Також в.о керівника САП Грищук був призначений 21 серпня.

Крім того, Максим Грищук поки не прийняв рішення про участь в конкурсі на посаду керівника САП.

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