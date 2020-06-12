За $6 млн хабара Ситнику і Холодницькому затримали трьох осіб

За підозрою в пропозиції керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назару Холодницькому та директору Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику 6 мільйонів доларів хабара правоохоронні органи затримали трьох осіб.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Затримано троє осіб", - сказав він.

За його словами, затримані - посередники.

пропонували Хабар за закриття справи стосовно колишнього міністра екології Миколи Злочевського.

Гроші вилучено. Операція по затриманню підозрюваних проводилася кілька тижнів.

Вирішується питання про пред'явлення підозри Злочевського.

Як повідомляли Українські Новини, у листопалі минулого року Генеральна прокуратура заочно повідомила про підозру колишньому міністру екології та природних ресурсів Миколі Злочевському в розкраданні держкоштів.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявляє, що службове розслідування стосовно керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького виявило низку порушень у його роботі.

Також Венедіктова вважає, що у заступника генпрокурора — спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницкого є шанс переобратися на другий термін.