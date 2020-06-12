За $6 млн хабара Ситнику і Холодницькому затримали трьох осіб

За підозрою в пропозиції керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назару Холодницькому та директору Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику 6 мільйонів доларів хабара правоохоронні органи затримали трьох осіб. Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах. "Затримано троє осіб", - сказав він. За його словами, затримані - посередники. пропонували Хабар за закриття справи стосовно колишнього міністра екології Миколи Злочевського. Гроші вилучено. Операція по затриманню підозрюваних проводилася кілька тижнів. Вирішується питання про пред'явлення підозри Злочевського. Як повідомляли Українські Новини, у листопалі минулого року Генеральна прокуратура заочно повідомила про підозру колишньому міністру екології та природних ресурсів Миколі Злочевському в розкраданні держкоштів. Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявляє, що службове розслідування стосовно керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького виявило низку порушень у його роботі. Також Венедіктова вважає, що у заступника генпрокурора — спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницкого є шанс переобратися на другий термін.