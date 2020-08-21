Холодницький заявляє про 5 спроб підкупу керівництва НАБУ і САП з 2015

Колишній спеціалізований антикорупційний прокуратур Назар Холодницький, якого сьогодні, 21 серпня, звільнила генпрокурор Ірина Венедіктова в зв'язку з його рапортом, заявляє про 5 спробах підкупу керівництва НАБУ і САП з 2015 року.

Про це він повідомив у прощальній заяві в Facebook, передають Українські Новини.

"З початку діяльності САП і НАБУ було 5 спроб нашого підкупу, у тому числі в липні за 5 млн доларів", — написав він.

Усі 5 спроб, з його слів, були безуспішними, підозрювані затримані та притягнуті до відповідальності.

Як повідомляли Українськi Новини, в п'ятницю, 21 серпня, колишній заступник генерального прокурора, керівник Спеціалізований антикорупційної прокуратури Назар Холодницький подав у відставку.

Також раніше правоохоронні органи затримали трьох осіб за підозрою в даванні директору Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику і керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назару Холодницькому 6 мільйонів доларів хабара.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини