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21 серпня 2020, пʼятниця, 12:40 15
Судова влада 2020-08-21T14:45:03+03:00
Українські Новини
Холодницький заявляє про 5 спроб підкупу керівництва НАБУ і САП з 2015

Холодницький заявляє про 5 спроб підкупу керівництва НАБУ і САП з 2015

Анна Рудык
НАБУ, САП, Назар Холодницький, хабарництво, Підкуп
Холодницький
Холодницький

Колишній спеціалізований антикорупційний прокуратур Назар Холодницький, якого сьогодні, 21 серпня, звільнила генпрокурор Ірина Венедіктова в зв'язку з його рапортом, заявляє про 5 спробах підкупу керівництва НАБУ і САП з 2015 року. 

Про це він повідомив у прощальній заяві в Facebook, передають Українські Новини.

"З початку діяльності САП і НАБУ було 5 спроб нашого підкупу, у тому числі в липні за 5 млн доларів", — написав він.

Усі 5 спроб, з його слів, були безуспішними, підозрювані затримані та притягнуті до відповідальності.

Як повідомляли Українськi Новини, в п'ятницю, 21 серпня, колишній заступник генерального прокурора, керівник Спеціалізований антикорупційної прокуратури Назар Холодницький подав у відставку.

Також раніше правоохоронні органи  затримали трьох осіб за підозрою в даванні директору Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику і керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назару Холодницькому  6 мільйонів доларів хабара.

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