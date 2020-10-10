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10 жовтня 2020, субота, 14:10 17
Судова влада 2020-10-10T15:30:01+03:00
Українські Новини
В.о. голови САП Грищук за легалізацію зброї

В.о. голови САП Грищук за легалізацію зброї

Елена Новикова
Максим Грищук, САП, Легалізація проституції, Легалізація зброї, В.о голови САП, Легалізація легких наркотиків
Максим Грищук. Фото: facebook.com/makcum.gryshchuk
Максим Грищук. Фото: facebook.com/makcum.gryshchuk

Виконуючий обов'язки керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук, який поки не прийняв рішення про участь в конкурсі на посаду керівника САП, виступає за легалізацію короткоствольної зброї.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"Я - за легалізацію короткоствольної зброї ... У АТО у мене був досвід спілкування з людьми, які мають зброю. На мою думку, рівність людей полягає і в рівній можливості мати зброю - це дає можливість спілкуватися на рівних між собою. Якщо буде можливість це законно зробити, то не бачу в цьому нічого поганого", - сказав Грищук.

Також він не проти легалізації проституції і легких наркотиків, якщо неможливо взяти під контроль ці сфери.

"За проституції і наркотиків питання стоїть так - якщо неможливо контролювати або повністю припинити, то це треба певним чином або легалізувати повністю або в певних рамках", - додав Грищук.

Як повідомляли Українськi Новини, Дмитро Разумков вважає, що українське суспільство не готове до легалізації проституції.

Раніше Ірина Венедиктова розповіла, що думає про легалізацію проституції і марихуани.

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