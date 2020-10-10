В.о. голови САП Грищук за легалізацію зброї

Виконуючий обов'язки керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук, який поки не прийняв рішення про участь в конкурсі на посаду керівника САП, виступає за легалізацію короткоствольної зброї.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"Я - за легалізацію короткоствольної зброї ... У АТО у мене був досвід спілкування з людьми, які мають зброю. На мою думку, рівність людей полягає і в рівній можливості мати зброю - це дає можливість спілкуватися на рівних між собою. Якщо буде можливість це законно зробити, то не бачу в цьому нічого поганого", - сказав Грищук.

Також він не проти легалізації проституції і легких наркотиків, якщо неможливо взяти під контроль ці сфери.

"За проституції і наркотиків питання стоїть так - якщо неможливо контролювати або повністю припинити, то це треба певним чином або легалізувати повністю або в певних рамках", - додав Грищук.

Як повідомляли Українськi Новини, Дмитро Разумков вважає, що українське суспільство не готове до легалізації проституції.

Раніше Ірина Венедиктова розповіла, що думає про легалізацію проституції і марихуани.

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