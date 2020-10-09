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09 жовтня 2020, пʼятниця, 21:11 4
Політика 2020-10-09T22:15:02+03:00
Українські Новини
У Криму висох найбільший і відомий водоспад - Учас-Су

У Криму висох найбільший і відомий водоспад - Учас-Су

Ольга Фандорина
Анексований Крим, Водопостачання, Водоспад, засуха в Криму

У анексованому Криму, де діють обмеження на постачання води, пересох водоспад Учан-Су, який був найбільшим на півострові. Відео з місця публікує Telegram-канал Підйом.

На відео видно кам'янисту суху скелю, де повністю відсутні потоки води. Висота Учан-Су становить 98,5 метра.

Водоспад розташований на південно-західних схилах Ялтинської яйли в шести кілометрах на захід від Ялти на висоті 390 метрів над рівнем моря.

Як повідомляли Українські Новини, в анексованому Криму рівень забруднення найбільшої річки Салгир в межах Сімферополя в тисячу разів перевищує норму. Причина цього — каналізаційні стоки.

Крім того, на півострові пересохли 5 річок, які забезпечували прісною водою водосховища питного стоку. Надходження води в водосховища Партизанський і Чорноріченське припинилося, а в інші було незначним.

Тим часом секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов проти відновлення подачі води в Крим.

Також постійний представник Президента Володимира Зеленського в Криму Антон Кориневич вважає, що відновлення подачі води на півострів можливо тільки після його деокупації Росією.

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