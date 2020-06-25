У Зеленського заявили, що воду в Крим дадуть тільки після його деокупації Росією

В той час, як міністр Кулеба подачу води в Крим розглядає як інструмент деокупації, постійний представник Президента Володимира Зеленського в Криму Антон Кориневич вважає, що відновлення подачі води на півострів можливо тільки після його деокупації Росією.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

"Постійний представник Президента в АР Крим зазначив, що відновлення подачі води на півострів можливо тільки після деокупації Криму", - сказано в ньому за підсумками брифінгу Кориневича.

Він переконаний, що це питання подачі води в Крим є значним важелем тиску на РФ.

Як повідомляли Українські Новини, Шмигаль вважає, що подача води в анексований Росією Крим є питанням гуманітарної відповідальності перед людьми.

Раніше голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що його слова про відновлення подачі води в Крим в обмін на відведення військ бойовиків на Донбасі неправильно зрозуміли.

Рік тому Зеленський призначив своїм представником у Криму Кориневича.