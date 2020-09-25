Найбільшу річку Криму забруднили каналізаційними стоками

В анексованому Криму, де і так останнім часом спостерігаються проблеми з водою, рівень забруднення найбільшої річки Салгир в межах Сімферополя в тисячу разів перевищує норму. Причина цього — каналізаційні стоки. Про це сказав так званий глава Криму Сергій Аксьонов, повідомляє Крим.Реалії. "Річка Салгір у нас отримує майже 70 тисяч кубометрів каналізаційних стоків. Ми заявили ще раз в федеральний уряд, щоб все-таки в Укромному поставити сучасні очисні споруди, але є питання, що система очищення каналізаційних стоків інша. Забруднення в межах Сімферополя по Салгиру за деякими показниками в тисячу разів вище норми", — сказав Аксьонов час наради з проблем водопостачання. Як повідомляли Українські Новини, в Криму пересохли п'ять річок з прісною водою, що забезпечують півострів. Причину пересихання річок влади окупованого Криму вбачають в недоборі опадів. Крім того, секретар РНБО Данілов проти відновлення подачі води в Крим. Тим часом постійний представник президента в Криму Антон Кориневич вважає, що відновлення подачі води на півострів можливо тільки після його деокупації Росією.