Найбільшу річку Криму забруднили каналізаційними стоками

В анексованому Криму, де і так останнім часом спостерігаються проблеми з водою, рівень забруднення найбільшої річки Салгир в межах Сімферополя в тисячу разів перевищує норму. Причина цього — каналізаційні стоки. Про це сказав так званий глава Криму Сергій Аксьонов, повідомляє Крим.Реалії .

"Річка Салгір у нас отримує майже 70 тисяч кубометрів каналізаційних стоків. Ми заявили ще раз в федеральний уряд, щоб все-таки в Укромному поставити сучасні очисні споруди, але є питання, що система очищення каналізаційних стоків інша. Забруднення в межах Сімферополя по Салгиру за деякими показниками в тисячу разів вище норми", — сказав Аксьонов час наради з проблем водопостачання.

Як повідомляли Українські Новини, в Криму пересохли п'ять річок з прісною водою, що забезпечують півострів. Причину пересихання річок влади окупованого Криму вбачають в недоборі опадів.



Крім того, секретар РНБО Данілов проти відновлення подачі води в Крим.



Тим часом постійний представник президента в Криму Антон Кориневич вважає, що відновлення подачі води на півострів можливо тільки після його деокупації Росією.

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