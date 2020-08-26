Данілов проти відновлення подачі води в Крим

Україна прагне використовувати ще одну міжнародну майданчик для деокупацію Криму. Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов проти відновлення подачі води в Крим в той час, як

Про це Данілов написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ніяких підстав для "гуманітарної катастрофи" на півострові через нібито брак води не існує" , - написав Данілов.

Згідно з повідомленням, місцеві водні ресурси здатні задовольнити господарсько-побутові потреби населення.

"Проблему водопостачання вкрадених промислових, сільськогосподарських та інших підприємств, а також російських Військових об'єктів нехай вирішує російська окупаційна влада", - додав Данілов.

Як повідомляли Українськi Новини, постійний представник президента Володимира Зеленського в Криму Антон Кориневич вважає, що відновлення подачі води на півострів можливо тільки після його деокупацію Росією.

Тим часом президент Зеленський сподівається на закінчення війни на Донбасі вже в цьому році. При цьому він переконаний, що ніхто швидше ніж він не зможе закінчити війну.

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