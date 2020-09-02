підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
02 вересня 2020, середа, 08:47 13
Суспільство 2020-09-02T11:15:02+03:00
Українські Новини
У Криму пересохли 5 річок, що забезпечують півострів прісною водою

У Криму пересохли 5 річок, що забезпечують півострів прісною водою

Ольга Фандорина
Анексований Крим, Окупований Крим, Водопостачання, Водойми, Вода в Крим, Пересихання водойм
Річка в Криму. Фото: ctrcenter.org
Річка в Криму. Фото: ctrcenter.org

В анексованому Росією Криму тривають проблеми з водою – у той час, як президент Володимир Зеленський обіцяв повернути постачання води після деокупації території, на півострові пересохли 5 річок, які забезпечували прісною водою водосховища питного стоку. Про це повідомляє Кримське управління гідрометеорології.

З 26 липня пересохла річка Кача біля села Суворове, 3 серпня - річка Альма вище Партизанського водосховища, 13 серпня - річка Чорна вище Чорноріченського водосховища, 18 серпня - річка Бельбек біля села Фруктове. 29 серпня, вперше за історію гідрометеорологічних спостережень, була зневоднена річка Тонас, що є правою притокою річки Біюк-Карасу. Надходження води в водосховища Партизанський і Чорноріченське припинилося, а в інші було незначним.

Причину пересихання річок влада окупованого Криму вбачає в недоборі опадів, які в останній місяць літа, як і в попередні два, носили короткочасний, зливовий і виключно локальний характер.

Як повідомляли Українськi Новини, прем'єр-міністр Шмигаль вважає подачу води в Крим питанням гуманності та відповідальності перед кримчанами, однак подавати її на півострів наразі неможливо.

Також міністр закордонних справ Кулеба вважає постачання води в Крим інструментом деокупації.

Більше новин про: Анексований Крим Окупований Крим Водопостачання Водойми Вода в Крим Пересихання водойм

Перед закриттям КПВВ "Армянськ-Каланчак" на виїзді...
Панама накладатиме санкції на свої кораблі за відв...
З початку року на водоймах загинуло 60 осіб, - ДСН...
На проспекті Перемоги в Києві прорвало трубу. "Гей...
В Україні чергові антирекорди із захворюваності та смертності від коронавірусу
Реорганізація райадміністрацій, ТСК і зміни до бюджету: чим займеться Рада в середу
Новини
НБУ відзвітував про фінрезультати за 1-е півріччя 11:02
Сьогодні українська гривня святкує 24-ий день народження: що про неї відомо 10:42
В урядовому кварталі Києва посилили заходи безпеки через масові акції 10:20
Столичні транспортники закликають депутатів Київради ухвалити додаткове фінансування для виплати зарплат працівникам через збитки під час карантину 10:15
В Україні чергові антирекорди із захворюваності та смертності від коронавірусу 09:54 Інфографіка
більше новин
ДБР знайшло кримінал на Вавриша, — ЗМІ 10:15
Петиція про звільнення Артема Ситника набрала вже більше п’яти тисяч голосів 10:25
Комісія Мін'юсту підтвердила дотримання процедур в експертизах у справі Шеремета, - МВС 10:39
Офіс Генпрокурора вивчить ситуацію навколо виробника дитячого харчування "Малятко" в найкоротші терміни, - Венедіктова 13:13
Голова Всеукраїнської Аграрної Ради Андрій Дикун буде змагатися за посаду Голови Уманьської обєднаної територіальної громади на місцевих виборах 12:09
більше новин
В Україні підвищилася мінімальна зарплата 05:30
Сьогодні починається новий навчальний рік в умовах Covid-19. Рекомендації батькам від МОЗ 07:07
Набрали чинності нові правила поїздки з України в Білорусь 06:25
"Слуга народу" оголосила весь список — серед кандидатів у мери міст України коміки, лікарі та банкіри 16:58
Вітольд Фокін. Фото: wikipedia.org
Мої слова потрапили куди треба. Фокін відреагував на критику через слова про вибори на Донбасі 12:00
більше новин
За 8 місяців держбюджет недоотримав майже 20 млрд гривень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok