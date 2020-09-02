У Криму пересохли 5 річок, що забезпечують півострів прісною водою

В анексованому Росією Криму тривають проблеми з водою – у той час, як президент Володимир Зеленський обіцяв повернути постачання води після деокупації території, на півострові пересохли 5 річок, які забезпечували прісною водою водосховища питного стоку. Про це повідомляє Кримське управління гідрометеорології. З 26 липня пересохла річка Кача біля села Суворове, 3 серпня - річка Альма вище Партизанського водосховища, 13 серпня - річка Чорна вище Чорноріченського водосховища, 18 серпня - річка Бельбек біля села Фруктове. 29 серпня, вперше за історію гідрометеорологічних спостережень, була зневоднена річка Тонас, що є правою притокою річки Біюк-Карасу. Надходження води в водосховища Партизанський і Чорноріченське припинилося, а в інші було незначним. Причину пересихання річок влада окупованого Криму вбачає в недоборі опадів, які в останній місяць літа, як і в попередні два, носили короткочасний, зливовий і виключно локальний характер. Як повідомляли Українськi Новини, прем'єр-міністр Шмигаль вважає подачу води в Крим питанням гуманності та відповідальності перед кримчанами, однак подавати її на півострів наразі неможливо. Також міністр закордонних справ Кулеба вважає постачання води в Крим інструментом деокупації.