У Криму пересохли 5 річок, що забезпечують півострів прісною водою

З 26 липня пересохла річка Кача біля села Суворове, 3 серпня - річка Альма вище Партизанського водосховища, 13 серпня - річка Чорна вище Чорноріченського водосховища, 18 серпня - річка Бельбек біля села Фруктове. 29 серпня, вперше за історію гідрометеорологічних спостережень, була зневоднена річка Тонас, що є правою притокою річки Біюк-Карасу. Надходження води в водосховища Партизанський і Чорноріченське припинилося, а в інші було незначним.

Причину пересихання річок влада окупованого Криму вбачає в недоборі опадів, які в останній місяць літа, як і в попередні два, носили короткочасний, зливовий і виключно локальний характер.

Як повідомляли Українськi Новини, прем'єр-міністр Шмигаль вважає подачу води в Крим питанням гуманності та відповідальності перед кримчанами, однак подавати її на півострів наразі неможливо.

Також міністр закордонних справ Кулеба вважає постачання води в Крим інструментом деокупації.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини