Через посуху в Криму воду подають по годинах

в той час, як синоптики обіцяють неприродно спекотний вересень . З 7 вересня, в окупованих Росією Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ починається третій, найбільш жорсткий, етап обмежень подачі води

Про це пишуть "Крим. Реалії" з посиланням на інформацію окупаційної влади Криму.



Повідомляється, що питну воду жителям подаватимуть строго по годинах - вранці і ввечері. У Сімферополі частина міста буде отримувати воду по три години вранці і ввечері: з 6:00 до 9:00 і з 18:00 до 21:00.

За інформацією російської влади Сімферополя, на третьому етапі споживання води знизиться до 100 тис. кубометрів на добу замість 160 тис. кубів.



Як повідомляли Українські Новини, в Криму пересохли п'ять річок з прісною водою , що забезпечують півострів. Причину пересихання річок влааи окупованого Криму вбачають в малій кількості опадів.



Крім того, секретар РНБО Данілов проти відновлення подачі води в Крим.



Тим часом постійний представник президента в Криму Антон Кориневич вважає, що відновлення подачі води на півострів можливо тільки після його деокупацію Росією.

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