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07 жовтня 2020, середа, 10:17 11
Фінанси 2020-10-07T11:15:02+03:00
Українські Новини
Міжнародні резерви у вересні різко скоротилися

Міжнародні резерви у вересні різко скоротилися

Сергей Жолобецкий
НБУ, Валюта, Міжнародні резерви
Резерви НБУ
Резерви НБУ

У вересні Міжнародні резерви Національного банку скоротилися на 8,7% до 26,526 млрд доларів у той час, як Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 7 жовтня, на 3,70 коп. до 28,3639 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Станом на 1 жовтня 2020 міжнародні резерви України за попередніми даними становили 26 525,7 млн ​​доларів (в еквіваленті).

У вересні вони зменшилися на 8,7% з урахуванням проходження періоду пікових боргових виплат за зовнішніми зобов'язаннями держави.

Зазначається, що загальний обсяг платежів з обслуговування і погашення державного і гарантованого державою боргу в іноземній валюті становив 2 664,8 млн доларів (в еквіваленті).

Зокрема, 2 211,7 млн ​​доларів було направлено на обслуговування і погашення єврооблігацій (ОВДП), 417,4 млн доларів - на виконання зобов'язань перед МВФ, решту коштів - на виконання інших зобов'язань держави в іноземній валюті.

Водночас валютні надходження на користь уряду становили 445,0 млн доларів (в еквіваленті), у тому числі 111,9 млн доларів - від розміщення ОВДП.

Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,3 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України і поточних операцій уряду і Національного банку.

Як повідомляли Українські Новини, в 2019 році міжнародні резерви зросли на 22% і на 1 січня 2020 становили 25,3 млрд доларів (в еквіваленті).

За підсумками 2018 року міжнародні резерви України зросли на 10,6% і на 1 січня 2019 склали 20,8 млрд доларів (в еквіваленті).

Тим часом  курс долара для платіжних карт продовжує рости в ціні

6 жовтня, в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара станом на 9:30 підвищився в порівнянні з 5 жовтня на 5,58 коп. до 28,5389 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 3,77 коп. до 28,3050 UAH/USD.

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