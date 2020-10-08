Курс долара для платіжник карток впав

У четвер курс продажу долара для платіжних карток станом на 10:30 знизився у порівнянні з 7 жовтня на 2,64 коп.

до 28,4736 UAH/USD, курс купівлі — знизився на 4,00 коп.

до 28,1100 UAH/USD, тоді як