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08 жовтня 2020, четвер, 12:30 5
Фінанси 2020-10-08T13:30:02+03:00
Українські Новини
Курс долара для платіжник карток впав

Курс долара для платіжник карток впав

Елена Новикова
Курс валют, курс долара, курс для платіжних карток
Курс долара для платіжних карток
Курс долара для платіжних карток

У четвер курс продажу долара для платіжних карток станом на 10:30 знизився у порівнянні з 7 жовтня на 2,64 коп. до 28,4736 UAH/USD, курс купівлі — знизився на 4,00 коп. до 28,1100 UAH/USD, тоді як долар і євро продовжують падати й в обмінних пунктах київських банків.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро для платіжних карток знизився на 4,51 коп. до 32,8843 UAH/EUR, курс продажу знизився на 2,68 коп. до 33,5424 UAH/EUR.

Курси іноземної валюти для платіжних карт:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 28,1100 28,4736 32,8843 33,5424 3,52 3,73
Максимальний 28,3300 28,7500 33,2200 33,9000 3,55 3,77
мінімальний 27,0000 28,3500 31,5000 33,4000 3,49 3,69

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 8 жовтня, на 3,99 коп. до 28,3240 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що експерти дали прогноз курсу до кінця 2020 року. У найближчі пару тижнів очікується курс 28,30-28,40, а до кінця року 28,30-28,70 UAH/USD.

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