підписатися на розсилку
28.05 28.45
32.9 33.5
˟
09 жовтня 2020, пʼятниця, 05:15 5
Фінанси 2020-10-09T06:00:02+03:00
Українські Новини
Офіційний курс валют на сьогодні і вихідні: долар почав дешевшати

Офіційний курс валют на сьогодні і вихідні: долар почав дешевшати

Валерия Драгомирова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро
Курс долара.
Курс долара.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9-11 жовтня, на 4,04 коп. до 28,2836 UAH/USD, українці продовжують здавати валюту.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 8 жовтня, на 3,99 коп. до 28,3240 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,5382
1 долар США 28,2836
1 швейцарський франк 30,8167
10 ієн 2,6691
10 російських рублів 3,6545
1 євро 33,2799


Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу долара для платіжних карток станом на 10:30 знизився у порівнянні з 7 жовтня на 2,64 коп. до 28,4736 UAH/USD,

Також  курс долара в Україні може знову перейти психологічну позначку в 29 гривень за долар

Тим часом міжнародні резерви у вересні різко скоротилися. У вересні вони зменшилися на 8,7% з урахуванням проходження періоду пікових боргових виплат за зовнішніми зобов'язаннями держави.
Крім того, Мінекономіки прогнозує зниження економіки в разі посилення карантину.

Більше новин про: Курс валют Курс НБУ курс долара курс євро

Нацбанк підвищив курс гривні. Офіційний курс на п'...
Гривня дорожчає. Офіційний курс валют на четвер...
Курс долара для платіжник карток впав...
Курс долара трохи впав. Офіційний курс валют у сер...
Зеленський і Джонсон підписали нову угоду про співпрацю України й Великої Британії
Голова НБУ Шевченко розповів, за що оголосили догану Рожковій та Сологубу
Новини
Наступного тижня на українців чекає три вихідних 06:00
Субсидії знову уріжуть і посилять перевірки. Що чекає українців цієї зими 05:50
Мінсоцполітики може заборонити отримувати спадок до відшкодування боргів з догляду за пенсіонером 05:45
Долар перевалить за 30. Економісти озвучили прогноз курсу валют 05:30
Офіційний курс валют на сьогодні і вихідні: долар почав дешевшати 05:15
більше новин
Нова голова уманської ТВК Одарич підозрюється у викраденні печатки та зламі електронної пошти ТВК 16:22
Міністр охорони здоров'я провалив тест країни на коронавірус, – лікарка Мар’яна Двуліт 14:20
Нацкорпус вимагає від Генпрокурора відкрити кримінальне провадження за фактом чергової поїздки Медведчука до РФ 11:11
Ховали в закритій труні. Рідні та близькі раптово померлого директора ліцею під Києвом спростували заяви чиновників райвно 12:19
Деньги
"Наш Край" заявив про провокації на виборах: зламали офіс, підкинули пакет з грошима 15:10 Документ
більше новин
Олексій Бусаєв: Єдине вікно та збільшення строку оренди приміщень потрібні мільйону київських підприємців 10:00 Прес-реліз
Нова голова уманської ТВК Одарич підозрюється у викраденні печатки та зламі електронної пошти ТВК 16:22
На лікування одного хворого на коронавірус у тяжкій формі потрібно від 45 тис. гривень, - Степанов 12:50
Партії УДАР, "Слуга народу" та "Батьківщина" вже домовилися про формування більшості у новій Київраді, - Лерос 10:41 Відео
У Києві осінні канікули відбудуться раніше, ніж планувалося. Фото: vv-hotel.com
У школах Києва вирішили перенести осінні канікули, - ЗМІ 16:40
більше новин
За 9 місяців Україна скоротила експорт продукції на 5,6%
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok