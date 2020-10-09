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09 жовтня 2020, пʼятниця, 18:03 5
Кабмін 2020-10-09T18:18:36+03:00
Українські Новини
Загальна готовність до опалювального сезону 2020/2021 перевищує 95%, - Шмигаль

Загальна готовність до опалювального сезону 2020/2021 перевищує 95%, - Шмигаль

Елена Новикова
Опалювальний сезон, опалення, Прем'єр-міністр України, Прем'єр-міністр, Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що загальна готовність країни до опалювального сезону 2020-2021 років перевищує 95%.

Про це він розповів в ході засідання уряду, передають Українські Новини.

"Готовність будинків, мереж, котелень вже понад 95%. Роботи йдуть за графіком у всій країні", - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр нагадав, що відповідальність за своєчасний початок опалювального сезону несуть місцеві адміністрації та органи місцевого самоврядування.

При цьому він вважає, що в цьому році не повинно бути проблем з початком опалювального сезону в деяких містах.

Як повідомляли Українські Новини, 73 підприємства теплоенергетики в 50 населених пунктах ставлять під загрозу початок опалювального сезону через заборгованість за газ.

Тим часом понад половина опитаних соціологічною службою Центру Разумкова не вірять в імовірність зриву опалювального сезону.

Крім того, в КМДА розповіли, що рівень підготовки столичних будинків до початку опалювального сезону низький. Між тим, у Святошинському, Деснянському, Оболонському та Голосіївському районах до опалювального сезону готові всі будинки.

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