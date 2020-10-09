Загальна готовність до опалювального сезону 2020/2021 перевищує 95%, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що загальна готовність країни до опалювального сезону 2020-2021 років перевищує 95%. Про це він розповів в ході засідання уряду, передають Українські Новини. "Готовність будинків, мереж, котелень вже понад 95%. Роботи йдуть за графіком у всій країні", - сказав Шмигаль. Прем'єр-міністр нагадав, що відповідальність за своєчасний початок опалювального сезону несуть місцеві адміністрації та органи місцевого самоврядування. При цьому він вважає, що в цьому році не повинно бути проблем з початком опалювального сезону в деяких містах. Як повідомляли Українські Новини, 73 підприємства теплоенергетики в 50 населених пунктах ставлять під загрозу початок опалювального сезону через заборгованість за газ. Тим часом понад половина опитаних соціологічною службою Центру Разумкова не вірять в імовірність зриву опалювального сезону. Крім того, в КМДА розповіли, що рівень підготовки столичних будинків до початку опалювального сезону низький. Між тим, у Святошинському, Деснянському, Оболонському та Голосіївському районах до опалювального сезону готові всі будинки.