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29 вересня 2020, вівторок, 21:57 6
Економіка 2020-09-29T23:45:02+03:00
Українські Новини
Більш ніж половина українців не вірять, що опалювальний сезон буде зірвано

Більш ніж половина українців не вірять, що опалювальний сезон буде зірвано

Ольга Фандорина
Центр Разумкова, Опалювальний сезон, Соціологічне опитування, соцопитування
Опалення, батареї, Фото: sq.com.ua
Опалення, батареї, Фото: sq.com.ua

57,6% опитаних соціологічною службою Центру Разумкова не вірять в імовірність зриву опалювального сезону.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Так, 29,4% опитаних вважають, що ймовірність зриву опалювального сезону низька, 28,2% - упевнені, що зриву не відбудеться.

При цьому 19,2% респондентів вважають високою ймовірність зриву опалювального сезону, 6,9% - дуже високою.

16,3% опитаних не змогли відповісти.

Опитування проводилося з 17 по 23 вересня в усіх регіонах України, за винятком окупованих Росією територій АР Крим та ОРДЛО.

Було опитано 1,2 тис. респондентів віком від 18 років.

Похибка вибірки не перевищує 3%.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" подав три тарифи на газ  для населення і бізнесу.

Також ми писали,  що буде з цінами на газ після відкриття ринку для населення.

Тим часом в Україні починаючи з осені  газ подорожчає від 5,4 до 7 грн за кубометр.

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