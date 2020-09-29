Більш ніж половина українців не вірять, що опалювальний сезон буде зірвано

57,6% опитаних соціологічною службою Центру Разумкова не вірять в імовірність зриву опалювального сезону

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Так, 29,4% опитаних вважають, що ймовірність зриву опалювального сезону низька, 28,2% - упевнені, що зриву не відбудеться.

При цьому 19,2% респондентів вважають високою ймовірність зриву опалювального сезону, 6,9% - дуже високою.

16,3% опитаних не змогли відповісти.

Опитування проводилося з 17 по 23 вересня в усіх регіонах України, за винятком окупованих Росією територій АР Крим та ОРДЛО.

Було опитано 1,2 тис. респондентів віком від 18 років.

Похибка вибірки не перевищує 3%.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" подав три тарифи на газ для населення і бізнесу.

Також ми писали, що буде з цінами на газ після відкриття ринку для населення.

Тим часом в Україні починаючи з осені газ подорожчає від 5,4 до 7 грн за кубометр.

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