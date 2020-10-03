Газ на опалювальний сезон подорожчав: як вибрати найвигідніший тариф

У жовтні в Україні починається опалювальний сезон у той час, як "Нафтогаз" зберіг ціну на природний газ для населення на рівні 4,7 гривні/куб. м . Паливом до нього країна запаслася: у вітчизняних підземних сховищах накопичили рекордні обсяги газу - близько 26 млрд кубометрів. Тому дефіциту палива не буде. Однак ціна на газ взимку може коливатися - слідом за попитом.

Як пише Газправда, завдяки введенню ринку газу запастися паливом на зиму вперед і застрахуватися від можливих коливань ціни тепер може кожен охочий. Газопостачальні компанії пропонують клієнтам різні тарифи й акції, в тому числі на опалювальний сезон або цілий рік вперед.

З жовтня умови тарифів на опалювальний сезон дещо змінилися. Тому видання підготувало свіжий огляд "зимових пропозицій".

Почнемо з найдешевшою - тарифу "Сезонний" від компанії "ВЕК Палівенерго". Ціна - 4,5 грн за кубометр з 1 жовтня по 30 квітня. Прогнозний обсяг газу вибирає сам споживач, але сплатити за нього доведеться відразу - авансом. А за понаднормові обсяги потрібно буде платити вже за ринковою ціною.

Наступний тариф - "Річний", але з щомісячною оплатою - від газопостачальної компанії "Нафтогаз України". Ціна 5,24 грн за кубометр залишилася незмінною з кінця вересня. При цьому замість передоплати компанія пропонує помісячну оплату рівними частинами протягом всього року.

Тобто, якщо споживач приєднається до цього тарифу до 31 жовтня, то платити фіксовану ціну 5,24 грн за кубометр незалежно від сезону і навіть в разі перевищення споживання над замовленими обсягами. Тоді як інші постачальники понаднормові обсяги зобов'язує оплачувати окремо - за ринковими цінами.

У "Нафтогазі" пояснюють: тарифом "Річний" прагнули створити для споживачів інструмент страховки від зростання цін, певну гарантію від коливань на ринку газу.

Свій тариф без передоплати під назвою "Прогнозований" має і газопостачальник Асканія Енерджі. Ціна - 5,5 грн за кубометр з жовтня по квітень за умови підключення до 25 жовтня. Альтернативний тариф - "Економний" - передбачає ціну 5,25 грн за кубометр за умови підключення до 25 жовтня. Але потрібна 100% передоплати. А понаднормові обсяги в обох тарифах треба буде оплачувати за ринковими цінами.

Компанія ETG.UA пропонує тарифний план на опалювальний сезон під назвою "Теплий дім". При підключенні до 25 жовтня передбачається ціна 5,9 грн за кубометр. За весь прогнозний обсяг за 6 місяців опалювального сезону (з 25 жовтня по 1 травня) доведеться внести 100% передоплати. А в разі використання понадпрогнозованого обсягу газу треба платити за ринковими цінами.

Газопостачальна компанія TAS Energy пропонує газ на 6 місяців (з 1 жовтня по 30 квітня) за 5,97 грн за кубометр - за умови підключення до 15 жовтня. Оплата - по факту споживання.

Ряд регіональних газзбутів, афілійованих з облгазами, які постачають газ більшості українців, до опалювального сезону запропонували тариф "Твоя енергонезалежність" з ціною 5,5 грн за кубометр. Але після 30 вересня приєднатися до нього вже не можна.

Тариф передбачав передоплату у розмірі 100% вартості прогнозного обсягу газу за 6 місяців. Тобто споживачеві доведеться заплатити за газ на пів року вперед. При цьому понаднормові обсяги треба буде оплачувати за ринковими цінами.

Тарифи на газ в Україні в жовтні.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні припинило дію положення про накладення спеціальних обов'язків (ПСО) на Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України" з продажу газу населенню та запущений ринок для побутових споживачів.

Крім того, з вересня газ подорожчає від 5,4 до 7 грн за кубометр та зростатиме й далі, адже зростає ціна на європейських хабах.

Також 38,3% опитаних соціологічною службою Центру Разумкова винною у підвищенні цін на газ вважають державу.

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