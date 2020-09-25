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25 вересня 2020, пʼятниця, 07:00 6
Суспільство 2020-09-25T09:00:02+03:00
Українські Новини
У КМДА розповіли, наскільки готові до опалення столичні будинки

У КМДА розповіли, наскільки готові до опалення столичні будинки

Валерия Драгомирова
КМДА, Опалювальний сезон, опалення
Опалювальний сезон
Опалювальний сезон

Тоді як українці щомісяця платитимуть за опалення за різними тарифами, Київська міська державна адміністрація (КМДА) констатує низький рівень підготовки до опалювального сезону будинків в управлінні житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби КМДА, передають Українські Новини.

"Для включення опалення готові 93% будинків, які обслуговують комунальні підприємства, і тільки 40% ЖБК, ОСББ, відомчих та інших категорій будинків... За результатами моніторингу, з 8 111 житлових будинків, що знаходяться в обслуговуванні комунальних підприємств, акти готовності отримали 7 570 (93%). у Святошинському, Деснянському, Оболонському та Голосіївському районах до опалювального сезону готові всі будинки" , — йдеться в ньому.

Серед обстежених 2 922 з 3 007 житлових будинків ЖБК, ОСББ, відомчих житлових будинків, відомчих гуртожитків та інвестиційних будинків зафіксовано низький стан готовності до запуску тепла.

У цій категорії балансоутримувачі підготували 35-40% споруд.

Згідно з правилами використання теплової енергії, під час підготовки до опалювального сезону балансоутримувачі будинку зобов'язані перевірити і в разі необхідності відремонтувати несправну арматуру, вузли, забезпечити промивання будинкових тепломереж, утеплення місць загального користування.

Як повідомляли Українськi Новини 7 вересня мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко заявив, що Київ на фінальній стадії підготовки до опалювального сезону 2020/21.

Крім того, лічильник гарячої води або опалення можна розпломбувати дистанційно

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