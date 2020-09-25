У КМДА розповіли, наскільки готові до опалення столичні будинки

Тоді як українці щомісяця платитимуть за опалення за різними тарифами , Київська міська державна адміністрація (КМДА) констатує низький рівень підготовки до опалювального сезону будинків в управлінні житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби КМДА, передають Українські Новини.

"Для включення опалення готові 93% будинків, які обслуговують комунальні підприємства, і тільки 40% ЖБК, ОСББ, відомчих та інших категорій будинків... За результатами моніторингу, з 8 111 житлових будинків, що знаходяться в обслуговуванні комунальних підприємств, акти готовності отримали 7 570 (93%). у Святошинському, Деснянському, Оболонському та Голосіївському районах до опалювального сезону готові всі будинки" , — йдеться в ньому.

Серед обстежених 2 922 з 3 007 житлових будинків ЖБК, ОСББ, відомчих житлових будинків, відомчих гуртожитків та інвестиційних будинків зафіксовано низький стан готовності до запуску тепла.

У цій категорії балансоутримувачі підготували 35-40% споруд.

Згідно з правилами використання теплової енергії, під час підготовки до опалювального сезону балансоутримувачі будинку зобов'язані перевірити і в разі необхідності відремонтувати несправну арматуру, вузли, забезпечити промивання будинкових тепломереж, утеплення місць загального користування.

Як повідомляли Українськi Новини 7 вересня мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко заявив, що Київ на фінальній стадії підготовки до опалювального сезону 2020/21.

Крім того, лічильник гарячої води або опалення можна розпломбувати дистанційно.

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