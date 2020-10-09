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09 октября 2020, пятница, 09:30 125
Кабмин 2020-10-09T11:15:02+03:00
Українські Новини
Кабмин сегодня проведет заседание

Кабмин сегодня проведет заседание

Анна Рудык
Кабмин, Кабинет Министров, Заседание Кабмина, Денис Шмыгаль
Кабмин. Фото: menr.gov.ua
Кабмин. Фото: menr.gov.ua

После заседания 30 сентября, Кабинет Министров проведет заседание в пятницу, 9 октября.

Об этом говорится сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

Заседание начнется в 16:00 и пройдет под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Для СМИ заседание будет проходить в режиме видеотрансляции.

Как сообщали Українськi Новини, в Кабмине исключают введение нового локдауна из-за коронавируса, также как и местные выборы тоже переносить не будут. 

Также Президент Владимир Зеленский одобрил возможность снятия Кабинетом Министров ограничений по заработным платам чиновников в период действия карантина. 13 апреля Рада ограничила на время карантина заработную плату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний и членов наблюдательных советов государственных компаний до размеров 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен).

Тем временем Кабинет Министров распределил 65,96 млрд гривен из Фонда борьбы с COVID-19. Министерству здравоохранения Украины выделены средства в объеме 14,345 млрд гривен (кассовые расходы — 523 млн гривен).

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