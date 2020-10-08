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08 жовтня 2020, четвер, 22:44 8
Економіка 2020-10-09T00:30:02+03:00
Українські Новини
У 50 населених пунктах опалювальний сезон під загрозою зриву

У 50 населених пунктах опалювальний сезон під загрозою зриву

Кира Молчанова
Нафтогаз, Опалювальний сезон, опалення, Заборгованість
Труби. Фото: Pixabay
Труби. Фото: Pixabay

Через борги за газ, на який пропонуються варіанти тарифів, 73 підприємства теплоенергетики в 50 населених пунктах ставлять під загрозу початок опалювального сезону.

Про це йдеться в повідомленні Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", передають Українські Новини.

"Протягом тижня 11 підприємств теплоенергетики розрахувалися з критичними боргами, що поліпшило або повністю виправило проблему в таких населених пунктах, як Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Богуслав, Ірпінь, Чорнобиль, Червоноград, Одеса, Полтава, Кочеток", - підкреслюється в ньому.

Зокрема, в список підприємств, які можуть зірвати початок опалювального сезону, увійшли Дніпровська теплоцентраль і комунальне підприємство Кам'янської міської ради "Тепломережі" (обидва - Кам'янське, Дніпропетровська область), "Павлодартеплоенерго" (Павлодар, Дніпропетровська область), "Краматорськтеплоенерго" (Краматорськ, Донецька область), "Токмак біоенергія" (Токмак, Запорізька область).

Також в список боржників входять "Івано-Франківськтеплокомуненерго" (Івано-Франківськ), "Васильківтепломережа" (Васильків, Київська область), "ДТЕК Східенерго" (Щастя, Луганська область), "Теплоенергетик" (Кропивницький), "Обласний інформаційно-технічний центр" (Харків), ТОВ "Нафтогазовидобувна компанія ДВ" (Чугуїв, Харківська область).

Як повідомляли Українські Новини, 57,6% опитаних соціологічною службою Центру Разумкова не вірять в імовірність зриву опалювального сезону.

Тим часом Київська міська державна адміністрація (КМДА) констатує низький рівень підготовки до опалювального сезону.

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