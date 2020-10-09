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09 жовтня 2020, пʼятниця, 15:56 6
Суспільство 2020-10-09T17:45:03+03:00
Українські Новини
Вже більше ніж 500 класів столичних шкіл перевели на дистанційне навчання

Вже більше ніж 500 класів столичних шкіл перевели на дистанційне навчання

Кира Молчанова
Карантин в школах Києва, Коронавірус, Covid-19, Дистанційне навчання
Карантин. Фото: Pixabay
Карантин. Фото: Pixabay

В Києві кількість переведених на дистанційне навчання класів - на 92 до 501, кількість закритих на карантин шкіл збільшилася на 1 до 5 порівняно з даними на середу, 7 жовтня.

Про це йдеться у відповіді департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації на запит Українських Новин.

Крім того, повідомляється, що на коронавірус хворіють 454 учні і 349 вчителів.

Також в столиці тимчасово закрито 2 установи дошкільної освіти та 62 групи.

Всього в Києві 428 шкіл і 568 комунальних дитячих садів.

Як повідомляли Українськi Новини, станом на 7 жовтня кількість закритих на карантин шкіл в Києві збільшилася на 1 до 4, переведених на дистанційне навчання класів - на 32 до 409.

В Україні хочуть ввести "карантин вихідного дня" - закрити заклади не повністю, а тільки на суботу та неділю.

У Києві вишикувалися величезні черги біля медичних лабораторій, де роблять тести на коронавірус.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що  почалася підготовка до відкриття тимчасових госпіталів  для хворих на коронавірусну інфекцію.

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