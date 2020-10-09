Вже більше ніж 500 класів столичних шкіл перевели на дистанційне навчання

В Києві кількість к ількість закритих на карантин шкіл збільшилася на 1 до 5 переведених на дистанційне навчання класів - на 92 до 501,порівняно з даними на середу, 7 жовтня.

Про це йдеться у відповіді департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації на запит Українських Новин.

Крім того, повідомляється, що на коронавірус хворіють 454 учні і 349 вчителів.

Також в столиці тимчасово закрито 2 установи дошкільної освіти та 62 групи.

Всього в Києві 428 шкіл і 568 комунальних дитячих садів.

Як повідомляли Українськi Новини, станом на 7 жовтня кількість закритих на карантин шкіл в Києві збільшилася на 1 до 4, переведених на дистанційне навчання класів - на 32 до 409.

В Україні хочуть ввести "карантин вихідного дня" - закрити заклади не повністю, а тільки на суботу та неділю.

У Києві вишикувалися величезні черги біля медичних лабораторій, де роблять тести на коронавірус.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що почалася підготовка до відкриття тимчасових госпіталів для хворих на коронавірусну інфекцію.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини