Вже більше ніж 500 класів столичних шкіл перевели на дистанційне навчання

В Києві кількість переведених на дистанційне навчання класів - на 92 до 501, кількість закритих на карантин шкіл збільшилася на 1 до 5 порівняно з даними на середу, 7 жовтня. Про це йдеться у відповіді департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації на запит Українських Новин. Крім того, повідомляється, що на коронавірус хворіють 454 учні і 349 вчителів. Також в столиці тимчасово закрито 2 установи дошкільної освіти та 62 групи. Всього в Києві 428 шкіл і 568 комунальних дитячих садів. Як повідомляли Українськi Новини, станом на 7 жовтня кількість закритих на карантин шкіл в Києві збільшилася на 1 до 4, переведених на дистанційне навчання класів - на 32 до 409. В Україні хочуть ввести "карантин вихідного дня" - закрити заклади не повністю, а тільки на суботу та неділю. У Києві вишикувалися величезні черги біля медичних лабораторій, де роблять тести на коронавірус. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що почалася підготовка до відкриття тимчасових госпіталів для хворих на коронавірусну інфекцію.