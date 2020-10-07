У Києві на карантин закриті вже 4 школи. На "дистанційці" вже більше 400 класів

Києві кількість шкіл , закритих на карантин, збільшилася на 1 до 4, переведених на дистанційне навчання класів - на 32 до 409 в порівнянні з минулою добою.

Про це йдеться у відповіді департаменту освіти та науки Київської міської державної адміністрації на запит Українських Новин.

Крім того, повідомляється, що на коронавірус хворіють 432 учні та 334 вчителі.

Також в столиці тимчасово закриті 3 установи дошкільної освіти та 56 груп.

Всього в Києві 428 шкіл і 568 комунальних дитячих садів.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 6 жовтня кількість закритих на карантин шкіл в Києві залишилося на рівні 3, переведених на дистанційне навчання класів збільшилася на 17 до 377.

Крім того, кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 6 жовтня збільшилася на 383 осіб до 25 474, померлих - на 6 до 442.

Тим часом 6 жовтня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 4 753 до 239 337, кількість померлих від захворювання — на 77 осіб до 4 597

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