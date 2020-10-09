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Суспільство 2020-10-09T11:21:15+03:00
Українські Новини
Для хворих на коронавірус відкриють тимчасові госпіталі

Для хворих на коронавірус відкриють тимчасові госпіталі

Надежда Комендантова
МОЗ, Максим Степанов, Лікарні, Коронавірус, Пандемія коронавірусу, Захворюваність на коронавірус, Тимчасові госпіталі, Динаміка COVID-19, Хворі на коронавірус
Лікарня. Фото: Інформатор
Лікарня. Фото: Інформатор

У той час, як в Україні черговий антирекорд — за добу 5,8 тисячі нових хворих на коронавірус, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що почалася підготовка до відкриття тимчасових госпіталів для хворих на коронавірусну інфекцію.

Про це він сказав у своєму відеозверненні на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Уже зараз ми починаємо підготовку до відкриття тимчасових госпіталів для хворих на COVID. ..", - сказав Степанов.

Міністр підкреслив, що кількість спеціалізованих ліжок, зайнятих хворими або людьми, що мають підозру на COVID-19, досягла 21 тис. при загальній кількості таких ліжок в Україні  37 тис.

Степанов також вказав, що з початку епідемії вдалося збільшити кількість ліжок з 12 до 37 тис.

"Уявіть собі, що якби кількість ліжкомісць у лікарнях залишалося таким же, як було навесні. Це були б десятки тисяч смертей", — додав міністр.

Як повідомляли Українські Новини, 7 жовтня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 5 397 до 244 734, кількість померлих від захворювання - на 93 людини до 4 690 у порівнянні з попередньою добою.

Тим часом перед інфекційним відділенням однієї з Київських лікарень 8 жовтня  вишикувалася довга черга "швидких".

А біля однієї з лабораторій Києва утворилася черга з десятків охочих здати ПЛР-тест.

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