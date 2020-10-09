Для хворих на коронавірус відкриють тимчасові госпіталі

У той час, як в Україні черговий антирекорд — за добу 5,8 тисячі нових хворих на коронавірус, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що почалася підготовка до відкриття тимчасових госпіталів для хворих на коронавірусну інфекцію.

Про це він сказав у своєму відеозверненні на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Уже зараз ми починаємо підготовку до відкриття тимчасових госпіталів для хворих на COVID. ..", - сказав Степанов.

Міністр підкреслив, що кількість спеціалізованих ліжок, зайнятих хворими або людьми, що мають підозру на COVID-19, досягла 21 тис. при загальній кількості таких ліжок в Україні 37 тис.

Степанов також вказав, що з початку епідемії вдалося збільшити кількість ліжок з 12 до 37 тис.

"Уявіть собі, що якби кількість ліжкомісць у лікарнях залишалося таким же, як було навесні. Це були б десятки тисяч смертей", — додав міністр.

Як повідомляли Українські Новини, 7 жовтня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 5 397 до 244 734, кількість померлих від захворювання - на 93 людини до 4 690 у порівнянні з попередньою добою.

Тим часом перед інфекційним відділенням однієї з Київських лікарень 8 жовтня вишикувалася довга черга "швидких".

А біля однієї з лабораторій Києва утворилася черга з десятків охочих здати ПЛР-тест.

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