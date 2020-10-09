З самого ранку біля однієї з лабораторій Києва утворилася черга з десятків бажаючих здати ПЛР-тест

ісля того, як перед інфекційним відділенням однієї з київських лікарень 8 жовтня вишикувалася довга черга "швидких" . В Києві утворилися величезні черги біля медичних лабораторій, де роблять тести на коронавірус п Про це пише Главком.

Так, повідомляється, що черги утворилися з самого ранку. За даними видання, о 7 ранку чергу з понад 100 осіб була біля "ДНК-лабораторії" на проспекті Маяковського, 5.

Зазначається, що людям доводиться займати чергу ще з ночі, щоб здати тест.

Також у виданні зазначили, що люди в черзі не дотримуються соціальної дистанції. Також є люди без захисних масок.

Черга на здачу ПЛР-тесту. Фото: Главком

Як повідомляли Українські Новини, 8 жовтня кількість виявлених випадків захворювання коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 5 804 до 250 538, кількість померлих від захворювання - на 89 осіб до 4 779 порівняно з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків захворювання збільшилася на 7,5%, нових летальних випадків - знизилося на 4,3%.

Також за останню добу в світі зафіксовано новий рекорд із захворюваності на коронавірус.



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