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09 жовтня 2020, пʼятниця, 12:27 21
Суспільство 2020-10-09T14:00:02+03:00
Українські Новини
Школи на дистанційці і закриті ресторани на вихідних. В Україні можуть ввести "карантин вихідного дня"

Школи на дистанційці і закриті ресторани на вихідних. В Україні можуть ввести "карантин вихідного дня"

Кира Молчанова
Карантин, Коронавірус, Covid-19, карантин вихідного дня
Карантин. Фото: pexels
Карантин. Фото: pexels

В Україні хочуть ввести "карантин вихідного дня" - закрити заклади не повністю, а тільки на суботу та неділю в той час, як в день в країні фіксують нові рекорди із захворюваності на коронавірус.

Про таку ініціативу розповів в ефірі передачі "Право на владу" нардеп від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

"Жорсткий карантин ми не можемо ввести, ми це розуміємо. Але ми можемо ввести "карантин вихідного дня". Коли сім'я на вихідний день залишається у себе в родині, нікуди не їздить - ні на концерти, ні в ресторани, ні кудись ще. Це можна витримати, це не закриття підприємств, це не зупинка", - сказав депутат.

Радуцький уточнив, що 10 жовтня в Офісі президента відбудеться нарада, на якій будуть міняти карантинні правила.

Крім того, зміни стосуватимуться навчальних закладів - школи і інститути знову хочуть відправити на дистанційне навчання.

За словами Радуцького, цю ідею підтримує РНБО.

Як повідомляли Українські Новини, в Києві вишикувалися величезні черги біля медичних лабораторій, де роблять тести на коронавірус.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що почалася підготовка до відкриття тимчасових госпіталів для хворих на коронавірусну інфекцію.

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