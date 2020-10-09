У Києві рекорд: 567 нових випадків коронавірусу за добу

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 8 жовтня в порівнянні з попередньою добою збільшилася на рекордні 567 осіб до 26 463 на померлих - на 10 до 463.

Про це сказав мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко на брифінгу, передають Українські Новини.

"У столиці вперше така кількість хворих за добу - 567 захворіли. 10 випадків - смертельні. Всього від коронавірусу померли 463 людини. Підтверджених випадків захворювання COVID-19 на сьогодні в столиці вже 26 463", - сказав він.

Захворіли 330 жінок у віці від 18 до 95 років і 11 дівчаток від 6 до 17 років, а також 202 особи у віці від 19 до 83 років і 24 хлопчиків від 1 до 17 років.

Серед хворих 29 медиків.

В лікарні столиці 8 жовтня були госпіталізовані 78 пацієнтів, інші лікуються вдома під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 295 осіб, всього коронавірус подолали 9 411 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу зафіксовано в Деснянському районі - 117, Оболонському - 83 та Дніпровському - 71 випадок.

Як повідомляли Українські Новини, 7 жовтня кількість хворих на коронавірус в Києві збільшилася на 422 осіб до 25 896, померлих - на 11 до 453.

Також в Україні можуть ввести "карантин вихідного дня".

Раніше в Києві вишикувалися величезні черги біля медичних лабораторій, де роблять тести на коронавірус. А міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що почалася підготовка до відкриття тимчасових госпіталів для хворих на коронавірус.

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