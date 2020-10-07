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07 жовтня 2020, середа, 13:32 7
Суспільство 2020-10-07T14:00:02+03:00
Українські Новини
У Києві захворюваність на коронавірус знову наближається до 400 випадків на добу

У Києві захворюваність на коронавірус знову наближається до 400 випадків на добу

Анна Рудык
Київ, Коронавірус, Пандемія коронавірусу, Коронавірус у Києві
Коронавірус. Фото: Depositphotos
Коронавірус. Фото: Depositphotos

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 6 жовтня в порівнянні з попередньою добою збільшилася на 383 осіб до 25 474, померлих - на 6 до 442.

Про це сказав мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко на брифінгу, передають Українські Новини.

"Кількість хворих в Києві, на жаль не зменшується. За минулу добу — плюс 383 людини. 6 випадків — летальні. Всього коронавірус в Києві забрав життя 442. Підтверджених випадків захворювання COVID-19 на сьогодні в столиці вже 25 474", — сказав він.

Захворіли 212 жінок у віці від 18 до 94 років і 14 дівчаток від 3 місяців до 16 років, а також 144 чоловіків у віці від 19 до 87 років і 13 хлопчиків від 2 до 17 років.

Серед захворілих 15 медиків.

У лікарні столиці 6 жовтня були госпіталізовані 72 пацієнтів, решта лікуються вдома під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 349 осіб, всього коронавірус подолали 8 894 жителі Києва.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу зафіксовано в Деснянському районі - 71, Оболонському - 50 і Шевченківському - 49 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, на лікування одного хворого на коронавірус у важкій формі потрібно від 45 тис. гривень.

Тим часом в Україні новий антирекорд з захворюваності на коронавірус — 4753 випадки за добу.

Також епідеміолог прогнозує, що коронавірусом будуть заражатися по 12 тис. українців в добу вже в листопаді, а країну чекає жорсткий карантин.

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