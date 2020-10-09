Рубль в кінці тижня почав дорожчати. Курс російської нацвалюти на 9 жовтня

У п'ятницю, 9 жовтня, середній курс покупки рубля , 8 жовтня . знизився на 2 копійки і становить 3,27 гривні за 10 рублів в порівнянні з курсом в четвер

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля підвищився на 4 копійки і становить 3,79 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 9 жовтня:

10 російських рублів Купівля продаж середній 3,27 3,79 Максимальний 3,60 5,00 мінімальний 2,50 3,60

Як повідомляли Українські Новини, міжнародні резерви у вересні різко скоротилися. У вересні вони зменшилися на 8,7% з урахуванням проходження періоду пікових боргових виплат за зовнішніми зобов'язаннями держави.

У той час як аналітик упевнений, що відмітка в 29 грн за долар досить імовірно буде подолана вже в жовтні, а Мінекономіки прогнозує зниження економіки в разі посилення карантину, в Україні курс валют в 2021 році досягне більш як 30 гривень за долар. Такий прогноз дають різні експерти.

У четвер курс продажу долара для платіжних карток станом на 10:30 знизився у порівнянні з 7 жовтня на 2,64 коп. до 28,4736 UAH/USD.

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