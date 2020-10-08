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08 жовтня 2020, четвер, 11:38 4
Фінанси 2020-10-08T12:15:01+03:00
Українські Новини
Рубль раптово подешевшав в обмінниках Києва

Рубль раптово подешевшав в обмінниках Києва

Анна Рудык
курс рубля, курс рубля в Україні, Курс рубля до гривні
Рубль. Фото: Gorlovka.Today
Рубль. Фото: Gorlovka.Today

У четвер, 8 жовтня, середній курс покупки рубля знизився на 1 копійку і становить 3,29 гривень за 10 рублів порівняно з курсом в середу, 7 жовтня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля знизився на 4 копійки і становить 3,75 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 8 жовтня:

  10 російських рублів
  Купівля продаж
середній 3,29 3,75
Максимальний 3,60 4,00
мінімальний 2,50 3,60

Як повідомляли Українські Новини, в четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 7 жовтня на 3,61 коп. до 28,4433 UAH/USD, курс купівлі - знизився на 3,09 коп. до 28,2255 UAH/USD.

Крім того, у вересні долар в обмінниках подорожчав на 80 копійок

Також курс долара може знову перейти психологічну позначкуАналітик упевнений, що відмітка в 29 грн за долар досить імовірно буде подолана вже в жовтні.

Тим часом курс долара для платіжних карток продовжує рости в ціні

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