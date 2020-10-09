Кабмін сьогодні проведе засідання

Після засідання 30 вересня , Кабінет Міністрів проведе засідання в п'ятницю, 9 жовтня.

Про це йдеться повідомленні пресслужби уряду, передають Українські Новини.

Засідання розпочнеться о 16:00 і пройде під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Для ЗМІ засідання буде проходити в режимі відеотрансляції.

Як повідомляли Українські Новини, в Кабміні заперечують запровадження нового локдауну через коронавірус, також як і місцеві вибори теж переносити не будуть.

Також Президент Володимир Зеленський схвалив можливість зняття Кабінетом Міністрів обмежень з заробітних плат чиновників в період дії карантину. 13 квітня Рада обмежила на час карантину заробітну плату чиновників, депутатів, прокурорів, суддів, керівництва і правління державних компаній і членів наглядових рад державних компаній до розмірів 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. гривень).

Тим часом Кабінет Міністрів розподілив 65,96 млрд гривень з Фонду боротьби з COVID-19. Міністерству охорони здоров'я України виділено кошти в обсязі 14,345 млрд гривень (касові видатки - 523 млн гривень).

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