У Кабміні заявили, що жорсткого карантину через коронавірус не буде. Вибори також не перенесуть

Поки в Україні йде 211-ий день карантину, в Кабміні виключають запровадження нового локдауну через коронавірус, місцеві вибори переносити не будуть. Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. Він нагадав, що вибори будуть через три тижні. "Все йде за планом, ми спираємося на власний прогноз. Зараз мова про локдаун не йде", — заявив він. Як повідомляли Українські Новини, 6 жовтня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 4 753 до 239 337, кількість померлих від захворювання - на 77 осіб до 4 597. 25 жовтня в Україні вперше обиратимуть депутатів до рад усіх рівнів від громад - депутатів сільських, селищних, міських рад, а також сільських, селищних, міських голів. Перші вибори пройдуть і в 119 райраді. Центральна виборча комісія затвердила протоколи про підсумки голосування. 4 жовтня затвердили форми протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосування і результати виборів. Попри зростання захворюваності на коронавірус, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявляє, що питання про перенесення місцевих виборів через ситуацію з коронавірусною інфекцією COVID-19 не обговорюється. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що хворі на коронавірусну інфекцію зможуть проголосувати на місцевих виборах 25 жовтня, подавши відповідає заявку до 20:00 23 жовтня.