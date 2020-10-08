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  • У Кабміні заявили, що жорсткого карантину через коронавірус не буде. Вибори також не перенесуть
08 жовтня 2020, четвер, 09:17 9
Політика 2020-10-08T11:15:03+03:00
Українські Новини
У Кабміні заявили, що жорсткого карантину через коронавірус не буде. Вибори також не перенесуть

У Кабміні заявили, що жорсткого карантину через коронавірус не буде. Вибори також не перенесуть

Ольга Фандорина
Місцеві вибори, Олексій Чернишов, Коронавірус, Карантин в Україні, Пандемія коронавірусу
Кабмін. Фото: menr.gov.ua
Кабмін. Фото: menr.gov.ua

Поки в Україні йде 211-ий день карантину, в Кабміні виключають запровадження нового локдауну через коронавірус, місцеві вибори переносити не будуть. Про це  розповів в інтерв'ю РБК-Україна  міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

Він нагадав, що вибори будуть через три тижні.

"Все йде за планом, ми спираємося на власний прогноз. Зараз мова про локдаун не йде", — заявив він.

Як повідомляли Українські Новини, 6 жовтня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 4 753 до 239 337,  кількість померлих від захворювання - на 77 осіб до 4 597.

25 жовтня в Україні вперше обиратимуть депутатів до рад усіх рівнів від громад - депутатів сільських, селищних, міських рад, а також сільських, селищних, міських голів. Перші вибори пройдуть і в 119 райраді.

Центральна виборча комісія затвердила протоколи про підсумки голосування.

 4 жовтня затвердили форми протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосування і результати виборів.

Попри зростання захворюваності на коронавірус, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявляє, що  питання про перенесення місцевих виборів  через ситуацію з коронавірусною інфекцією COVID-19 не обговорюється.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що хворі на коронавірусну інфекцію зможуть проголосувати на місцевих виборах  25 жовтня, подавши відповідає заявку до 20:00 23 жовтня.

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